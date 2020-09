La FMF hace presión para que México inaugure el Mundial 2026, en seis años el país vivirá una auténtica fiesta, pues una parte de la Copa del Mundo de 2026 se disputará en el territorio nacional.

Los dirigentes del futbol mexicano ya planean lo que será el mundial y esperan que el juego inaugural se dispute en México.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, explicó que están trabajando para tener el primer juego de la justa mundialista en suelo nacional. “Lo estamos empujando, sin lugar a dudas, ese es uno de nuestros objetivos“, comentó el directivo.

Cabe recordar que solo 10 encuentros se disputarán en México, la misma cantidad en Canadá y 60 partidos en Estados Unidos. Por otro lado, de Luisa explicó que en las siguientes semanas confirmarán el segundo rival de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de octubre.

What a day.

What a day.

What a day.

Relive the moment that sparked a celebration across 🇲🇽🇨🇦🇺🇸. pic.twitter.com/v6Q3LMwziV

— United 2026 (@united2026) June 13, 2018