Desconoce SECTUR si gobernador coronará a Reina del Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.– En el Carnaval de Veracruz existe la tradición de que el gobernador en turno corone a la soberana de ese año; sin embargo, el secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, dijo desconocer si el Ayuntamiento de Veracruz le ha enviado invitación, y si el mandatario estatal responderá a la misma.

Martínez Olvera apuntó que, la coordinación con el Ayuntamiento de Veracruz para realizar el Carnaval en su edición 2022 ha sido muy buena, por lo cual se esperan buenos dividendos en cuanto a la logística, seguridad y derrama económica.

» No sabría decirles, hace falta que llegue a la invitación y ya sobre eso se evaluaría.(…) ahí sí, no sabría decir la agenda que tiene el gobernador, y bueno, es una festividad que administra directamente al Ayuntamiento, pero estamos trabajando de manera muy coordinada, muy de la mano, la verdad es que no hay ningun otro tipo de situación porque estamos apoyando, ellos nos están apoyando también, y de manera muy coordinada, muy amable, muy cortés», apuntó.