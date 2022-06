Estiman 1.5 millones de visitantes en Veracruz por Festival de Velas

Alvarado, Ver.- La Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz clausuró la tarde de este jueves la universidad privada Tec Milenio, misma que se encuentra en el bulevar «Riviera Veracruzana», la zona de mayor plusvalía el entidad veracruzana.

El subprocurador Gaspar Monteagudo aclaró que, este jueves se hizo un inicio de procedimiento donde se ratificó la clausura que ya se había hecho anteriormente.

La clausura detalló, se realizó por no tener los permisos o documentales que marca la ley, en cuanto al manejo de los residuos de manejo especial y los residuos sólidos urbanos.

«Esta universidad lo que estaba haciendo era darle los residuos a terceros y al propio municipio (Alvarado), quienes estaban llevándolos al tiradero a cielo abierto que se encuentra en Antón Lizardo. Eso no está permitido, toda vez que la ley perfectamente habla que todos los residuos de manejo especial deben de ser llevados a un relleno sanitario, todos aquellos residuos que no son susceptibles de reciclaje, remanufactura o reaprovechamiento, deberán ser trasladados a un relleno sanitario debidamente acreditado por la Secretaría de Medio Ambiente del estado, y que cumpla con normatividad ambiental, es algo que no estaba», apuntó.