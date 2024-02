Desde Hidalgo, Claudia Sheinbaum celebra entusiasmo de bancos y empresarios para la inversión en México

•Durante un encuentro con medios de comunicación, Claudia Sheinbaum destacó que el trabajo de la 4T se centra en el bienestar del pueblo de México y no en el poder

Pachuca .- La tarde de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que banqueros y empresarios de otros países se encuentran muy entusiasmados por invertir en México, esto durante una reunión con medios de comunicación del estado de Hidalgo al dar detalles sobre su encuentro con directivos del Bank of America.‘’Tanto ellos, como otros bancos y empresarios fuera del país están muy entusiasmados por el crecimiento de México, la estabilidad política y económica, y la posibilidad de invertir en nuestro país, tanto por la cercanía con Estados Unidos como principal mercado del mundo, como también por la posibilidad de invertir para generar un mercado’’, destacó.Detalló que luego de conversar con Bernard Mensah, presidente de International Bank of America; Augusto Urmeneta, presidente del Bank of America LATAM; y Emilio Romano, CEO de Bank of America México, coincidieron que México seguirá viviendo uno de sus mejores momentos en temas de crecimiento económico, tal y como se ha logrado con la Cuarta Transformación.’’Coincidimos plenamente en que México va a vivir un momento muy bueno, ya lo está viviendo, pero hacia adelante también va a ser muy bueno, hay que aprovechar la inversión y como siempre digo: ‘que genere bienestar y que no sea de grandes impactos ambientales’’’, puntualizó.Al respecto, también garantizó que la inversión sustentable y que genere más oportunidades es clave para reducir los índices de migración.‘’En la medida en la que haya inversión en nuestro país y ampliar esa inversión y dar apoyo a quienes menos tienen va a disminuir la migración’’, agregó.

Durante su encuentro con la prensa hidalguense, aseveró que lo más importante para la 4T es trabajar a favor del bienestar del pueblo de México, lo cual aseguró únicamente se podrá lograr fortaleciendo la unidad dentro del movimiento, por lo que aprovechó para recordar que la Transformación no se lucha por cargos.‘’Nosotros no luchamos por cargos, nosotros luchamos por la transformación del país entonces todo aquel que se siente identificado con nuestro movimiento debe ayudarnos a difundir, a promover’’, puntualizó.Además, manifestó que para quienes pertenecen a la Cuarta Transformación el poder no es lo más importante, sino que el pueblo de México es la principal prioridad.’’Solo hay una vacuna para no enfermarse de poder o dos, diría yo, la convicción y la cercanía con el pueblo. Aquel poderoso que decide solamente abrir sus puertas de la oficina, al poder económico y se le olvida bajar al pueblo, ese sí se puede marear, el que está siempre cerca del pueblo, ese no se marea, porque ahí sí hay verdad, ahí hay honestidad’’, puntualizó.

Redacción Noreste