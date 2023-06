Desmiente Comité de Carnaval presunto aumento de costo de gradas

Veracruz, Ver.– En rueda de prensa, el presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, desmintió el presunto aumento en el costo de las gradas para los desfiles, como publicaron algunas personas en redes sociales.

El «Pollo» recalcó que el costo de las gradas para los desfiles de Carnaval será de 100 pesos los días sábado y domingo, mientras que 30 pesos costatá los días lunes y martes; aclarando así que no existe ningún desfile gratuito.

El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona que eleve los precios antes mencionados.

“Ha habido confusión que, si va a costar 40, que si el lunes era gratis, y no. El precio es sábado y domingo 100 pesos, lunes y martes 30 pesos, se suspende el paseo de la mañana ya que todos saben el sol como ha estado en estos días y no queremos arriesgar a la gente con golpes de calor (…) 30 pesos es un precio muy módico a como ha estado la inflación y es un precio módico y no gravoso”, indicó.