Detienen y encañonan en Veracruz a Manuel Velasco

México.- El ex canciller Marcelo Ebrard anunció este jueves que romperá el acuerdo sobre encuestadoras para elegir al candidato presidencial de Morena en 2024. En un comunicado, Ebrard aseguró que no se siente cómodo con el proceso y que no confía en las encuestadoras seleccionadas.

«No me siento cómodo con el proceso, no confío en las encuestadoras seleccionadas y no creo que sea la mejor manera de elegir al candidato», dijo Ebrard en el comunicado. «Por eso, he decidido romper el acuerdo y emitir mi posicionamiento este viernes».

Ebrard no dijo qué hará después de romper el acuerdo, pero es probable que se lance como candidato independiente a la presidencia. En los últimos meses, Ebrard ha sido uno de los aspirantes más fuertes a la candidatura de Morena, pero ha enfrentado resistencia de algunos miembros del partido.

La ruptura de Ebrard con el acuerdo sobre encuestadoras es un golpe importante para Morena. La elección del candidato presidencial es uno de los temas más importantes para el partido en este momento, y la ruptura de Ebrard podría dividir al partido y dificultar la elección de un candidato fuerte.

Ebrard es uno de los políticos más populares de México. Ha sido canciller desde 2018 y es visto como un potencial candidato presidencial desde hace muchos años. Ebrard es conocido por su carisma, su habilidad política y su experiencia en el gobierno.

La ruptura de Ebrard con el acuerdo sobre encuestadoras es una señal de que está dispuesto a luchar por la candidatura presidencial. Ebrard es un candidato fuerte y tiene muchas posibilidades de ganar la elección. Sin embargo, la ruptura con el acuerdo también podría dificultar su candidatura y dividir al partido.

Con información de Proceso