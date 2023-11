Diputados de Morena le quitaron a Veracruz 27 mil mdp: Del Río Virgen

Poza Rica, Ver.- El próximo año el Estado de Veracruz, perderá 27 mil millones de pesos, esto de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, aprobado por 17 diputados veracruzanos de Morena, que le dieron la espalda a los ciudadanos para proteger su empleo, aseveró el Doctor José Manuel del Río Virgen.

Durante su visita en este municipio, informó a los ciudadanos que el próximo año la entidad, recibirá menos recursos en comparación con este año, cuando recibió 163 mil millones de pesos, pero que para el 2024 solo será de 148 mil 500 millones de pesos, es decir, una reducción del 16.4 por ciento.

Lo anterior se traduce en una reducción de 27 mil millones de pesos del presupuesto de egresos, que fue aprobado, entre muchos otros, por 17 diputados veracruzanos, entre ellos Raquel Bonilla Herrera y Jaime Humberto Pérez Bernabé, que decidieron anteponer sus intereses que a los ciudadanos.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Destacó que Poza Rica se verá severamente afectado, ya que no contará con el recurso para atender el mercado económico que ha creado con la zona metropolitana y, que aunado al escaso presupuesto en materia energética que posee, configuran un panorama nada alentador para los próximos años.

«No podemos permitir que Veracruz se siga endeudado, porque limita el desarrollo de sus propias empresas, tampoco que las y los diputados solo cuiden su chamba», aseveró Del Río Virgen quien apuntó que la deuda de Veracruz haciendo a los 52 mil millones de pesos.

Aunado a lo anterior, dijo, Veracruz está sumergido en el retraso, ya que el tema de la seguridad es un asunto fallido, en cuanto a la salud, destacó, no hay medicamentos y tampoco existen internistas o especialistas en los hospitales, en cuanto al campo se refiere existen 250 hectáreas de cítricos, pero de estás se podrían perder hasta 125 mil hectáreas de naranja, debido a que no hay recursos para rescatarlo, serán Papantla, Coatzintla, Tuxpan, Álamo sufrirás las pérdidas de producción de naranja, tampoco hay un crecimiento económico, que demás es bajo, solo por arriba del 1 por ciento, lo que vislumbra una pobreza extrema de la que Veracruz no podrá salir.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Es por ello que Del Río Virgen afirmó que, de cara al proceso electoral que de vecina, los ciudadanos deben pensar muy bien su voto y evitar que los «políticos de siempre», sigan sumergiendo a la entidad en la pobreza.

«No van a resolver la problemática de Veracruz, no va a cambiar nada si se sigue votando por los que ya están en el poder», aseveró. José Manuel del Río Virgen subrayó que se encuentra en Análisis de la convocatoria que lancé Movimiento Ciudadano, para saber en que puesto podrá ayudar a la región norte.

Por Isaac Carballo Paredes