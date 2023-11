Vuelca camioneta de Soni Gas en la Anáhuac

Quiso entregar el gas de una sola vuelta

Poza Rica Veracruz.-Fuerte accidente se suscitó la mañana de este viernes en el municipio de Poza Rica, justo en la colonia Anáhuac sobre la calle Moctezuma, donde un camión de la empresa Soni Gas no tomó las medidas necesarias y al intentar maniobrar se volcó de reversa tirando todos los tanques de gas que traía de carga para la venta del día.Personas aseguran que el conductor simplemente maniobró de manera incorrecta sobre la pronunciada subida cuando sobrevino el accidente. Al lugar de los hechos arribaron elementos de Protección Civil por lo que el área fue acordonada por completo para que no se ocasionara algún otro percance mayor, pues lo que cargaba la unidad era puro gas y todos los tanques quedaron esparcidos sobre la calle.También arribaron elementos de Tránsito del Estado, así como elementos de la Policía Vial y elementos de la Policía Estatal.Minutos después se percataron que el conductor no presentaba ninguna herida solo el susto, por lo que paramédicos del ayuntamiento optaron por retirarse del lugar. Minutos después la camioneta fue trasladada al corralon por elementos de Tránsito del Estado que de manera inmediata partieron del lugar para deliberar la situación del trabajador.

Redacción Noreste