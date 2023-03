Dos feminicidios más en Veracruz previo al Día Internacional de la Mujer

Veracruz, Ver.- La entidad veracruzana da una mala imagen a los turistas con los constantes apagones de energía eléctrica, mencionó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

Durante el mes de febrero y los primeros días del mes de marzo, la zona conurbada se vio severamente afectada por los cortes de energía eléctrica en importantes zonas turísticas de la ciudad, tales como el Centro Histórico de Veracruz y la cabecera municipal de Boca del Río.

«Afecta muchísimo, la mayoría de los hoteles no cuenta con una planta de emergencia, lo que es una planta de luz, naturalmente si no tienes energía eléctrica tu servicio desmejora notablemente, no es viable tener un hotel sin energía eléctrica, mucho menos por un lapso prolongado de horas. La verdad es que se entiende que de vez en cuando haya un apagón, pero no tan seguido como últimamente ha estado pasando», subrayó.