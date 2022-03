El actor Pascacio López es detenido por presunto abuso sexual

Foto: Quadratín.

México.- Cuquita Abarca, viuda del famoso cantante Vicente Fernández, subió un video en el que reiteró su desacuerdo con la producción de TelevisaUnivisión, y dijo estar triste por la serie.

“Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por lo que está pasando, Vicente Fernández se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre y la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera me estuviera ayudando y apoyando”, dijo en el video.

Doña Cuquita y la familia de Vicente Fernández se encuentran en medio de la controversia, ante el estreno de “El último rey”.

“Si creen que estoy sola no estoy sola, si creen que quieren abusar de mí, no, tengo mi familia tengo a todo el público que me apoya, creo mucho en las leyes que es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó la viuda de Fernández.