El Águila suma a 10 veracruzanos a su equipo de Liga Invernal

Aguascalientes.- El matador Arturo Macías, ‘El Cejas’, dio a conocer su retiro por tiempo indefinido de los ruedos.

A través de un comunicado el torero señaló que tiene que hacer un alto en su carrera.

‘El Cejas’ reconoció que la batalla que dio en los ruedos de Aguascalientes, le dejó secuelas en pulmones y le provocó que sus facultades físicas mermaran.

“Llevo sobre la piel, las huellas de cientos de batallas, la última, muy seria, la de la tarde en mi tierra, en Aguascalientes, que me dejó secuelas en los pulmones, las consecuencias han sido muchas, y, por tanto, mis facultades físicas han mermado. En cuerpo, alma, y espíritu, me he preparado como si de mis inicios se tratara, redoblé entrenamientos físicos, religiosamente acudí a las terapias, todo lo que un torero de alto rendimiento requiere, pero me cuesta ya mucho estar delante de la cara del toro, y así lo reconocí este fin de semana que toree en Juriquilla, Aguascalientes, y Zacatecas, donde mi mente ha estado al cien por ciento, pero mi cuerpo no”, apuntó.