EL CAMPO ES LA SOLUCIÓN NO ES EL PROBLEMA: ROCÍO NAHLE

*También es tiempo de mujeres campesinas.

*Campesinas y campesinos de José Azueta son de los principales productores de maíz, piña, caña y otros productos.

*Gobiernos con sensibilidad social, el sello de la 4T.

*’Asumí esta gran responsabilidad porque debemos continuar y acelerar la Cuarta Transformación en Veracruz’, dijo la precandidata.

José Azueta, Ver., sábado 13 de enero de 2024.- Desde la Cuenca del Papaloapan, Rocío Nahle García, precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, aseguró que el campo es la solución a los grandes problemas del país y en su rescate, apoyo y acompañamiento, se deben concentrar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

En esta 4T de inclusión, añadió, también es tiempo de las mujeres campesinas y a todos y todas se les debe apoyar y acompañar como instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El campo es la solución, el campo no es el problema, ¡el campo es la solución! y todo esto que les comento es lo que he estado viendo”, puntualizó.

Acompañada de simpatizantes y militantes de esta región, Nahle García recordó que a José Azueta ha venido en varios recorridos, incluidos, los que hizo con el ejecutivo federal, mucho antes de que fuera electo en 2018.

Recordó que López Obrador recorrió en varias ocasiones los 2 mil 500 municipios del país para organizar e informar desde las plazas públicas, para dar los motivos por los que el país debía transformarse, principalmente, en zonas como el sur de Veracruz donde había un rezago muy fuerte.

“Me dijo Rocío, seamos o no seamos gobierno, que no se te olvide nunca, nunca, que no se te olvide el apoyo sobre todo, sobre todo, a las mujeres campesinas”, enfatizó.

Hoy, las administraciones de esta Cuarta Transformación se apegan a este apostolado y se caracterizan por la sensibilidad social que debe regir a todos los funcionarios públicos.

“Y gracias a la gente trabajadora es que Azueta es un municipio que está de pie porque es el trabajo de ustedes y que requerían o que requieren, solamente el apoyo y el acompañamiento de un gobierno social, transformador y sobre todo con sensibilidad y así como Azueta había varios municipios”, detalló.

Cinco años han pasado desde que el 1 de diciembre de 2018, los mexicanos llevaron a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador quien ha priorizado a la base social y creado un nuevo esquema de gobierno que permitió disminuir la brecha de la desigualdad y la extrema pobreza que había en el país cuando asumió el cargo.

La 4T, recordó, no es un proyecto personal ni sexenal, es un proyecto de nación por eso es que asumió la gran responsabilidad de ser la precandidata de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México a la gubernatura de Veracruz.

Este movimiento, indicó, ha puesto a cada quien en su lugar “y Claudia (Sheinbaum) ha asumido la candidatura a la Presidencia, es una gran responsabilidad y de mi parte voy a ser la próxima gobernadora de Veracruz, y voy a serlo porque tenemos que continuar con la transformación y acelerar la transformación”, enfatizó.

Reiteró que lo principal, lo más importante de estas asambleas informativas es escuchar propuestas y anhelos de la base y así integrar

el proyecto de nación y el plan de desarrollo en Veracruz.

“Yo anhelo, yo sueño, suspiro en tener lo que es Veracruz, hoy somos el productor número uno de piña, el productor número uno de caña, el productor número uno de cítricos, y podemos ser más, y los vamos a ayudar en este sueño y en este anhelo que tengo porque quienes hacen el trabajo son ustedes y no lo decimos porque estamos en una plaza pública, lo decimos porque este gobierno transformador lo está llevando a cabo, porque son hechos, no son promesas”, destacó.