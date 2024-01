El FF28 ocasionará lluvias intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, este sábado

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que su Gobierno no toma partido en el conflicto entre Israel y Hamás, luego de que la Cancillería mexicana enviara una solicitud a la Corte Penal Internacional para que investiguen posibles crímenes en la Franja de Gaza.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que su deber buscar la paz debido a la cantidad de muertos que acumula dicho conflicto, que ya suman más de 20 mil desde el pasado 7 de octubre.

«Lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz. No tomábamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel o los palestinos, este grupo Hamás, no tenemos nosotros partido”, indicó.

“Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso, no queremos la irracionalidad de la guerra y la política se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas. Entonces todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento o como se le llame, pero lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se estén perdiendo vidas y no podemos ser insensibles”. expuso.