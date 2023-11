El Komander y Edwin Luna en fiestas de La Candelaria de Soledad de Doblado

México.- La cantautora estadounidense Taylor Swift, con su disco “Midnights”, y su compatriota Olivia Rodrigo, por “Guts”, fueron nominadas en la categoría de álbum del año por la Academia de la Grabación de EE.UU. en la 66 edición de los Grammy, que se celebrará el 4 de febrero.

Foto: Sopitas

Un apartado en el que también figuran como finalistas SZA (“SOS”), Miley Cyrus (“Endless Summer Vacation”), Janelle Monae (“The Age of Pleasure”), Jon Batiste (“World Music Radio”), Boygenius (“The Record”) y Lana del Rey (“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”).

Con información de EFE