‘El mejor papá del mundo’, el albañil que robó el corazón de muchos cibernautas

Morelos.– Una joven fue drogada sin su consentimiento, cuando una compañera de trabajo le ofreció una gomita de dulce que contenía fentanilo, lo que de inmediato le causó malestar nervioso.

Por los hechos registrados en el estado de Morelos, la joven tuvo que ser internada en una clínica del IMSS primero y posteriormente en una privada.

La madre de la joven comentó que “el día martes pasado le dieron ahora sí que una gomita, ella se puso muy mal desde las siete de la mañana, su gerente se la llevó al seguro social”.

Señalan que en el IMSS no pudieron darle una terapia para desintoxicarla, porque aseguraron que no estaba en su cuadro de atención a los derechohabientes y no le precisaron de qué tipo de droga se trataba, por lo que acudió a un médico particular.

“Y pues ya de ahí el doctor le hizo análisis y le dijo sabes que a ti te dieron fentanilo, es una droga muy adictiva y si no te curas bien, porque me parece que le tenían que hacer un lavado de estómago o algo para que arrojara todo”, agregó la madre de la joven.

La madre de la joven señaló que trató de buscar un especialista en adicciones, pero que no fue posible localizarlo y en hospitales públicos le negaron ese tipo de atención, incluso no le otorgaron la incapacidad a pesar de los síntomas de ansiedad que presentaba su hija.

La señora se dijo preocupada porque se estén utilizando dulces para enganchar a las personas en el consumo de drogas como el fentanilo, pero principalmente porque se pone en riesgo a los niños.

Con información de Excélsior