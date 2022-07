Elecciones de Morena al puro y viejo estilo del PRI

Ex fiscal Jorge «N» se escondió más de tres años porque sabía que debía a la justicia

Por: Héctor Juanz

Xalapa, Ver. Por más de tres años el ex fiscal Jorge Winckler hizo todo para no ser ubicado, se escondió en distintos lugares y cambió de residencia e incluso de teléfonos, lo que evidencia que evitaba a la justicia de Veracruz señaló el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

«Se escondió más de tres años cambiando de teléfono, de residencia, de lugares y eso no lo hace más que alguien que sabe que tiene asuntos pendientes con la justicia, pero no nos toca a nosotros calificar, no es un asunto que esté en el poder Ejecutivo, sino en el poder Judicial y en un órgano autónomo que es la Fiscalía»

A unas horas de que se célebre la audiencia a Jorge N en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Cisneros Burgos insistió en que la huida del ex fiscal que se encuentra internado en el penal de Pacho por su presunta responsabilidad de los delitos de desaparición forzada y secuestro, muestra que tiene responsabilidad, algo que determinará el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

«Este tema del ex fiscal Jorge N está en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial ellos, entiendo, tienen los elementos necesarios, primero, para obtener una orden de aprehensión y bueno, si no hubiese responsabilidad, está persona se hubiera quedado a enfrentar las acusaciones que se le hacían».

Dijo que lo que sí tiene que quedar muy claro hoy es que la justicia debe ser ciega y sorda y debe aplicarse para todos, pues en el pasado solamente se aplicaba la ley para los que no tenían la posibilidad de defenderse y hubo muchísimos abusos y ahora la ley se aplica a todos sin distingo.