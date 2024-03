Embajador de Taiwán en México inaugura Festival Internacional de la Orquídea en Coatepec 

Coatzacoalcos, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los señalamientos contra Rocío Nahle García son parte del periodo electoral.

Durante su visita a Coatzacoalcos, donde ofreció su conferencia de prensa «La mañanera» se refirió a los señalamientos de la casa en el estero que durante en los pasados días hicieron opositores a la candidata de Morena al gobierno de este estado:

“Esa persona a la que se le quiere hacer mal (Rocío Nahle), por la temporada, ya ven que está la temporada de la piña, del mango y del chayote, me consta que esa persona es honesta y como yo soy de aquí yo no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron” dijo este viernes.

López Obrador mostró una fotografía de Felipe Calderón, García Luna y Javier Duarte que data de 2012, dijo que dos de ellos están en la cárcel y el expresidente panista señalado por heredar un país sangriento, actualmente viviendo en España.

“Y valen más las imágenes, no creo que por esto me vayan a sancionar porque no tiene nada que ver con la cuestión electoral, pero les voy a mostrar para refrescar la memoria porque a lo mejor ustedes estaban muy niños, niñas, no se acuerdan, 2012, Calderón si lo puedo decir está en España, Javier (Duarte) y Genaro García Luna inaugurando el reclusorio de Papantla”, recordó.