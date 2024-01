Empresarios portuarios invertirán si el Gobierno Federal les brinda condiciones de infraestructura necesaria: Xóchitl Gálvez

Veracruz, Ver.- La precandidata de la alianza «Fuerza y Corazón por México» a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que los empresarios portuarios con los que se reunió la mañana de este miércoles 25 de enero en Veracruz puerto, le aseguraron continuarán invirtiendo en la entidad, siempre y cuando el Gobierno Federal les brinde las condiciones de infraestructura necesaria.

La hidalguense expuso que una de las principales preocupaciones de los empresarios portuarios es la infraestructura carretera y la inseguridad que se vive en todo el estado de Veracruz.

«Las cosas positivas que me encuentro es el ánimo de ellos de seguir invirtiendo, de seguir trabajando si el gobierno les da la certeza jurídica, les pone reglas claras, si resuelve sus problemas de inseguridad e infraestructura. Ellos dicen aquí estamos, aquí hemos estado durante muchos años, pero nosotros lo que queremos es que crezca, y esto no crece porque no hay las condiciones. Está la posibilidad del nearshoring que se ha hablado muchísimo, pero si no corregimos lo que está mal, escucharon lo que puede pasar con el transístmico, dicen, suena bien en el tren pero necesitamos mejorar Salina Cruz y necesitamos mejorar Coatzacoalcos», subrayó.