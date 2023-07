En 6 meses, cerca de mil personas vulnerables atendidas en la entidad: SEDESOL

Veracruz, Ver.– La aprobación «fast track» de la modificación a las leyes reglamentarias de organismos autónomos, es un blindaje que hace el partido Morena para evitar ser fiscalizados al término de su gestión pública, acusó el diputado local Jaime de la Garza Martínez.

El legislador panista expuso que los diputados de Morena aprovecharon las fiestas de Carnaval para en menos de 4 días, presentar, dictaminar y aprobar una ley solicitada por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Jaime de la Garza lamentó que en el Congreso de Veracruz no manden los veracruzanos a través de sus diputados, sino que ha sido evidente, se siguen las reglas de los intereses políticos del partido en el poder.

«El viernes me subí a tribuna a pelear porque no se aprobara esta iniciativa, pero lamentablemente a la oposición no nos alcanzaron los votos para rechazarla. Sin embargo considero que es mi responsabilidad hacer esto del conocimiento público, con el fin de evidenciar lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, solo los ciudadanos podemos poner alto a este tipo de situaciones apelando a la democracia», culminó.