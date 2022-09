En alerta Protección Civil y DIF de Venustiano Carranza por fuertes lluvias

México.- “Sí saludé efectivamente a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con toda las fuerzas políticas. No es un asunto de amistades y el que uno dialogué con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opinión. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco”.

Así justificó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández el abrazo con Alejandro Moreno, líder del PRI y negó que haya acuerdos en lo oscurito para que el partido tricolor apoye la iniciativa para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En rueda de prensa posterior a la reunión que sostuvo con los senadores de Morena y sus aliados, el funcionario fue cuestionado sobre el saludo que sostuvo con el dirigente priísta durante la entrega del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.

Este miércoles, ‘Va por México’ experimentó un nuevo paso en la crisis que amenaza con acabar con la oposición, después de que las dirigencias del PAN y PRD anunciaron una ‘suspensión momentánea’ de la alianza.

Por Redacción Noreste