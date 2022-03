En esta administración atendemos a todos: Ricardo Ahued

Xalapa, Ver.- «Mientras no nos den la instrucción, tenemos que aguantar» dijo el presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil sobre el uso del cubrebocas.

Cuestionado sobre la posibilidad de dejar de usarlo como medida de prevención al riesgo de COVID y la obligatoriedad de su uso en espacios cerrados, Ahued Bardahuil insistió en que serán las autoridades sanitarias quienes determinen dicha recomendación.

Foto: El alcalde Ahued Bardahuil, insistió en que serán las autoridades sanitarias quienes determinen el uso o no del cubrebocas.

«Cuando no lo autorice la autoridad de Salud lo haremos, cumpliendo siempre con lo que digan los expertos a nivel mundial, federal. En el momento que nos comenten que en Veracruz ya es factible, que esperemos sea pronto, con las vacunas que están ya dando a menores de edad, yo no le veo ningún problema, pero por el momento no depende del Ayuntamiento esa decisión».

Foto: En Xalapa se continuará usando el cubrebocas.

De esta forma descartó que en la capital del estado se vaya a determinar la relajación de esta medida como ya ocurrió en Orizaba.

«Nosotros no lo tenemos planteado así. Debemos tomar una medida científica, correcta y apoyados en el tema de salud, con los que nos puedan validar porque podríamos correr algún riesgo a la población y no queremos que así suceda»

Reconoció que a dos años de pandemia resulta incómodo su uso, pero dijo que es una medida para evitar que aumenten los contagios de coronavirus.

Por: Héctor Juanz.

