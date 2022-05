En la comunidad el Tajín se lleva a cabo Jornada de Salud

Papantla, Ver. – Tras ser aprobada en Sesión de Cabildo, fue publicada en la tabla de avisos del Palacio Municipal, la convocatoria para que el Ayuntamiento a través de la Junta Municipal Electoral inicie el proceso de renovación de Presidentes en Colonias Fraccionamientos y/o Sectores pertenecientes a Papantla.

Esto tiene fundamento en lo contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Veracruz, el Código Electoral para Veracruz y la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Foto: Noreste

El esquema de renovación se contempla del 20 de mayo al 26 de junio, aunque el registro y las elecciones de los nuevos presidentes y presidentas, está marcado del 23 de mayo al 13 de junio.

En total, serán 81 los sectores a participar en la elección de nuevos representantes y los métodos serán: auscultación, que se aplicará en 23 sectores, consulta ciudadana que será para 41 demarcaciones, y voto secreto en la que 17 asentamientos han sido colocados.

Entre los requisitos para poder contender, ya sea como candidato propietario o suplente y que se pueden consultarse en la convocatoria, colocada en la tabla de avisos destacan: el ser ciudadano veracruzano en pleno uso de sus derechos, no tener antecedentes penales, ser colono regular y titular de un predio en la colonia donde pretenda participar, la residencia en el sector no debe ser menor a 3 años al día de la elección y desde luego, no ser ministro religioso, ni representante de partido político alguno registrado ante el OPLE.

Foto: Noreste

La documentación a presentar será: original y copia de acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio, constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, así como dos fotografías tamaño infantil a color.

El registro podrá hacerse desde este lunes en las oficinas de la Junta Municipal Electoral, ubicada en Plaza del Marques localizada en calle Artes 104 zona centro de esta ciudad de Papantla.

Por Redacción Noreste