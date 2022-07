‘En México no va a haber recesión en 2023, no vamos a tener problemas’: Presidente

México.– En la Comisión Permanente, tanto la mayoría oficialista de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde, como la oposición PAN, PRI, PRD, grupo plural y Movimiento Ciudadano, condenaron el feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez en Jalisco y exigieron investigar a los funcionarios estatales y municipales por la “revictimización” y la presunta “negligencia criminal”.

La senadora del grupo plural Nancy de la Sierra aseveró que el feminicidio de Luz Raquel ha causado indignación no sólo porque su muerte es injusta y dolorosa, sino porque la Fiscalía estatal ha emprendido un lamentable proceso de campaña de revictimización.

El petista Gerardo Fernández Noroña consideró que debería abrirse un proceso contra el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, quien planteó la hipótesis de que Luz Raquel murió tras prenderse fuego, por “negligencia criminal”.

“La tesis del fiscal de Jalisco es infame, porque no sólo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no sólo no han sancionado o iniciado la sanción, desde el fiscal de Jalisco hasta quienes se vieron involucrados directamente con el tema; ahora, encima, a la víctima pretenden hacerla responsable de su asesinato. Es verdaderamente indignante”, sostuvo.