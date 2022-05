En Naucalpan pasajeros de una combi someten a asaltante

Reino Unido.- Han pasado 89 días desde que Vladimir Putin ordenó a tropas rusas ingresar a territorio ucraniano, decisión que desató una jornada sumamente violenta que hasta la fecha ha cobrado la vida de miles de civiles inocentes. Las atrocidades de la guerra y la evidente falta de diplomacia ha traído múltiples consecuencias no solo para las naciones implicadas directamente, sino para el resto de la comunidad mundial.

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, distintas naciones del mundo condenaron la decisión del presidente ruso, no obstante, ni las sanciones impuestas a su economía, ni los múltiples llamados por la paz han logrado ablandar el corazón de Vladimir Putin por lo que la comunidad mundial ha buscado otras formas de poder auxiliar a los habitantes de Ucrania que padecen en carne propia los estragos de la guerra.

Cuando las tropas rusas comenzaron a ingresar a territorio ucraniano, miles de familias buscaron los medios para huir de la guerra, ya sea en países vecinos o al otro lado del mundo. No muy lejos de Ucrania, en Reino Unido un guardia de seguridad llamado Tony Garnett, guiado por un instinto altruista, propuso a su esposa e hijas recibir a refugiados de la guerra en su casa.

Fue así como tras días de insistencia, la ahora ex esposa de Garnett accedió y, de este modo, el guardia de seguridad inglés se inscribió en un programa del gobierno para dar albergue a personas desplazadas por la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, por este medio el proceso era muy tardado por lo que fue a través de redes sociales que ofreció su ayuda.

“Esto empezó con un simple deseo mío de hacer lo correcto y darle un techo a alguien que lo necesite, un hombre o una mujer”, declaró Tony Garnett para el medio The Sun.

En su travesía de huir de la guerra que azota a su país de origen, Sofía Karkadym salió de la ciudad de Lviv y transitó por Polonia y Alemania; tras ponerse en contacto con Tony Garnett por Facebook y aceptar la ayuda que ofrecía, la ucraniana de 22 años de edad esperó en Berlín la tramitación de su visa británica. Fue así como a finales de abril e inicios de mayo la joven voló a Reino Unido y se mudó al hogar que habitaban el guardia de seguridad y su esposa Lorna en Bradford, condado de West Yorkshire.

Una vez que arribó al hogar de la entonces pareja británica, Sofiía Karkadym notó una evidente incomodidad por parte de Lorna, esposa de Tony Garnett pues ella nunca estuvo 100% convencida de recibirla en su hogar. Por su parte, el guardia de seguridad de 29 años comenzó a entablar una muy buena relación con la joven ucraniana.

“Yo hablo un poco de eslovaco y éste no es muy diferente al ucraniano, entonces pude entenderla en su lenguaje; eso empeoró las cosas porque Lorna no sabía de qué estábamos hablando. Sofiía y yo nos sentábamos a conversar, tomábamos un trago y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano, a veces después de que Lorna se había ido a la cama”, comentó Tony Garnett para el diario británico The Sun.