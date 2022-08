En Torneo del Marlín Veracruz 2022 se hará pesca sustentable

Veracruz, Ver.– El nuevo presidente del Club de Yates de Veracruz, Gregorio Chedraui Bolado aseguró que, durante la edición XXI del Torneo del Marlín Veracruz 2022, se hará pesca sustentable.

A partir del próximo 25 y hasta el 27 de agosto, se llevará a cabo el Torneo del Marlín Veracruz 2022 en las instalaciones de la Marina Veramar, mismo que contempla reunir a más de 40 equipos, que podrán, únicamente, pescar Marlín Azul.

«Esta es categoría Marlín Azul, no participa ninguna otra especie más que Marlín Azul. Luego tenemos la categoría Tag and Release, como siempre el Club de Yates ya desde hace muchos años ha tomado la iniciativa de la pesca sustentable, y entonces, participamos en el marcado y liberado de especies, ¿Qué hacemos con esto?, todos los Marlins que no den la talla mínima de 2 metros con 51 centímetros tienen que ser liberados, por ley y por reglamento, está prohibida la pesca deportiva de Marlín de menos de 99 pulgadas», apuntó.