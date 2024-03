En Veracruz, los debates serán de altura: Rocío Nahle

Boca del Río, Ver.- El debate de los candidatos al gobierno de Veracruz deberá estar a la altura de las circunstancias y el discurso político tendrá que subir de nivel, acorde a las circunstancias y a lo que merecen los veracruzanos y veracruzanas, aseguró la Ingeniera Rocío Nahle García.

En entrevista radiofónica este lunes con Grupo FM en Boca del Río, expresó que en Veracruz llegó el momento de elevar el nivel del ejercicio político y así será con la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Y nuestro movimiento y una servidora si me permites decirlo somos proactivos, somos propositivos, nosotros las campañas de lodo, las campañas de guerra sucia, las difamaciones, las mentiras, las groserías, no vamos en ese sentido, lo he explicado mucho, que Veracruz exige un nivel a los políticos, exige un nivel a los gobernantes y que tenemos que estar a la altura de ese nivel y para eso nos hemos preparado”, sentenció.