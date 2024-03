5 millones de veracruzanos viven en la pobreza extrema y rezan por no enfermarse: Polo Deschamps

Boca del Río, Ver.- Cinco millones de veracruzanos viven en la pobreza extrema y rezan por no enfermarse, señaló Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano.

Durante la protesta oficial como abanderado del movimiento naranja, y respaldado por el Senador, Dante Delgado Rannauro, y los candidatos al Senado, diputación federal y diputación local de todo Veracruz; el ex alcalde de Medellín de Bravo externó que la ciudadanía le ha manifestado, no han recibido ningún apoyo directo de los últimos tres Ejecutivos Estatales.

«Veracruz necesita levantarse y sacudirse esa vieja política que lo ha gobernado, y que hoy tiene a cinco millones de veracruzanos condenados a la pobreza, rezando a Dios por no enfermarse, porque no les queda de otra, parándose a las 5 de la mañana para llegar a las 12 de la noche, por un sueldo de tan solo 200 pesos, mandando a sus hijos a unas escuelas que se están cayendo a pedazos, y con el alma en un hilo para que no los asalten y les arranquen lo poco que tienen el crimen organizado. Veracruz necesita un buen gobierno y por eso Veracruz cuenta conmigo», asestó.