Me invitaron de MC y del Frente Opositor pero no me voy de Morena: Magdaleno Rosales

Medellín de Bravo, Ver.- El legislador local, Magdaleno Rosales Torres, dijo que tras no obtener la candidatura a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 13 con cabecera en Huatusco, fue invitado por el frente opositor que conforman PRI, PAN y PRD, así como por Movimiento Ciudadano para que fuera su abanderado; sin embargo, a pesar de todo lo sucedido no dejará a su actual partido político.

El diputado veracruzano mencionó que los líderes de los partidos de oposición han estado pendiente de su trabajo a ras de tierra, y han visualizado como ha incrementado su estructura; la cual en un 80 por ciento, era de personas que pertenecían a otros partidos y convenció para aliarse a Morena.

«El 80 por ciento de mis estructuras y enlaces eran de otros partidos, eran militantes de otros partidos, del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, Nueva Alianza y gente apartidista, eran mi estructura porque nosotros logramos conquistar mucha gente, gente que ni tan siquiera votaría por Morena, pero todos ellos o la mayoría estaban con Maleno no con Morena. En el momento de que nos dejan fuera de todo, todos esos compañeros al ver que no tenemos nada que ofrecerles por que nos dejan fuera de todo, muchos se regresan a sus partidos», asestó Magdaleno Rosales.

En ese sentido, dijo que ciudadanos de los municipios que conforman el Distrito 13 Federal se vieron sorprendidos al saber que la candidatura le fue otorgada a otra persona quien prácticamente es desconocida en la zona.

«Nosotros decidimos quedarnos en nuestro partido, porque nosotros no vamos a actuar como políticos que tengan ambiciones vulgares, ambiciones personales, es por eso que decidimos nosotros no irnos a otro partido político, aunque quiero decirles, quiero repetirles que recibimos invitaciones para que fuéramos otros partidos, para que encabezáramos las candidaturas tanto del frente opositor, que es el PAN, PRD y PRI, y también por parte de Movimiento Ciudadano tuvimos la invitación en sus tiempos, cuando eran tiempos de registro, sin embargo nosotros no aceptamos las invitaciones, porque decidimos mantenernos en nuestro movimiento», puntualizó.

Magdaleno Rosales expuso que hasta el momento, el Comité Directivo Nacional de su partido no le ha entregado los resultados de la encuesta donde participó, pues asegura que en ella salió triunfante y es la gente que lo respalda quien solicitó transparencia mediante un escrito llevado a la Ciudad de México.

«Nosotros hemos trabajado en el distrito más de 6 años, todo el trabajo que hemos venido haciendo lo hemos hecho con recurso propio, a nosotros no nos han dado nada, yo sí soy de Morena lo reitero, soy fundador de Morena, he sido Delegado Distrital, Consejero Nacional reelecto dos veces en dos ciclos consecutivos, he sido secretario Nacional de Estudios y Proyectos de Planeación del Comité Ejecutivo Nacional cuando en su momento Andrés Manuel era el presidente del partido Morena, he sido parte de la estructura que lleva toda la organización del partido a nivel nacional», sentenció.

Por Alejandro Ávila