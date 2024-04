En Xochimilco atentan contra personal del TEPJF; hay dos muertos

• La educación como base de la Transformación fue el mensaje en materia educativa que compartió Claudia Sheinbaum con las y los estudiantes

• Representantes estudiantiles de la comunidad del IPN le hicieron entrega a Claudia Sheinbaum de una chamarra institucional como muestra de su apoyo

Ciudad de México.-Ampliar los derechos del pueblo de México y construir las bases para alcanzar el desarrollo sustentable, son las bases del segundo piso de la Transformación, aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un encuentro con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a quienes hizo un llamado a que juntos y juntas hagan de México una potencia.“A este piso de la Transformación, de pensar en el que menos tiene, de gobernar con el pueblo y para el pueblo le vamos a construir este segundo piso que tiene que ver con ampliar los derechos del pueblo de México y diseñar nuestro país a partir de las vocaciones territoriales, de las vocaciones de recursos naturales y va a poner a México en un potencial mayor en términos de empleo, bienestar y desarrollo sustentable para el país”, señaló en su discurso. Claudia Sheinbaum manifestó que la educación es la base para dar continuidad al Proyecto de Nación, pues sin este derecho no existiría el acceso a otros derechos como la salud, el trabajo, la vivienda, entre otros. “Ese segundo piso tiene que estar sustentado, principalmente, en la educación como derecho, porque el derecho a la educación abre otros derechos. Si no hay médicos o médicas, ¿cómo se va a cumplir con el derecho a la salud? Si no hay ingenieros o ingenieras ¿cómo se va a cumplir con el derecho a la vivienda?”, expuso. Por lo anterior aseguró que México necesita continuar con la formación de profesionistas que ayuden a la construcción de los proyectos más importantes de la siguiente etapa de la 4T, de los cuales resaltó la construcción de 10 polos de desarrollo para el bienestar de las y los mexicanos a lo largo y ancho del país, que incluye la construcción de 100 parques industriales. Al respecto, tras recibir la chamarra institucional de manos de estudiantes del IPN, que la hace parte de esa comunidad estudiantil, la candidata de Morena, PT y PVEM dio a conocer que pondrá en órbita un satélite para garantizar el acceso universal a internet y lo hará con apoyo de los científicos y científicas del Politécnico. “Vamos a enviar al espacio un satélite cuando llegue, porque el 2027 es el último tiempo para que se pueda enviar, y le voy a pedir apoyo al IPN para que lo hagamos así”, anunció.Finalmente, recordó que, a diferencia de gobiernos anteriores, la Cuarta Transformación busca el acceso a derechos a través del modelo de Humanismo Mexicano, que ve por los que menos tienen, mientras que la oposición busca convertir esos derechos en mercancía y privilegios para unos cuantos. Al evento también acudió como invitada especial la candidata de la 4T a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien presentó su plataforma de gobierno y aprovechó para felicitar a Claudia Sheinbaum por su triunfo en el primer debate presidencial. “Yo estoy muy contenta, pero ayer fue el debate y la doctora Claudia Sheinbaum ganó el debate porque hizo las mejores propuestas, por su inteligencia, por su trayectoria, por todo. Además, Claudia Sheinbaum es la mujer que transformó la Ciudad de México”, apuntó. Por su parte, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, reconoció a ambas candidatas por poner al centro el fortalecimiento de la educación, con inversiones en infraestructura educativa. “El Politécnico reconoce que, tanto la doctora Claudia Sheinbaum como la licenciada Clara Brugada, le han dado a la educación un lugar preponderante y han mejorado la calidad de vida de las personas al proveer de infraestructura educativa, cultural y deportiva”, expuso.Mientras que los estudiantes como César Sánchez Juárez reconocieron la trayectoria de lucha de Claudia Sheinbaum al señalar que “es una verdadera hija del 68, cuya infancia estuvo impregnada por el espíritu de protesta y la defensa apasionada de la educación pública y gratuita”

.Jhasive López Linares, también estudiante del IPN, expresó que gracias al ejemplo de la doctora Claudia Sheinbaum, “las mujeres ya no aspiramos a ser princesas, ya aspiramos a ser presidentas”. Las profesoras investigadoras como Isis Romero Ibarra coincidieron con la visión de la candidata morenista, al señalar que “la educación es un proyecto viable para todos, por eso debe ser gratuita y debe profesar altos y nobles valores fundamentales en los objetivos del desarrollo sostenible”.En tanto que la profesora investigadora, María Isabel Salazar Sánchez, reconoció el ejemplo que representa para las nuevas generaciones ver a una mujer preparada como Claudia Sheinbaum competir por la Presidencia de la República. “No puedo dejar de mencionar lo inspirador que va a ser para las jóvenes tener mujeres en este proceso electoral, mujeres sentadas aquí frente a nosotros que han sido parte de la transformación de nuestro país. Doctora Sheinbaum, usted no solo es una notable política, sino una notable científica y académica”, concluyó.

Redacción Noreste