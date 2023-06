Equivocadamente pensó que la secuestraba y mató al chofer del Uber

España.– Desde hace unos tres años, el comportamiento de las orcas en el Estrecho está alarmando a las embarcaciones, especialmente a los veleros, que navegan por esta franja de mar que separa a España del continente africano. Desde 2020 se han producido 437 contactos entre estos cetáceos y los veleros en toda la costa atlántica según el biólogo Juan Carlos Neva Delgado, «en lo que va de este año, 53 y de ellos 27 sólo en el Estrecho de Gibraltar de los que 12 han producido averías en veleros llevando al hundimiento de dos el pasado mes de mayo sin daños para la tripulación».

La preocupación es tal que incluso el Ministerio de Transición Ecológica ha adoptado algunas medidas para reducir el número de encuentros, desde delimitar zonas de exclusión a la navegación a marcar vía satélite a alguno de los ejemplares que suelen protagonizar estas interacciones. Incluso ha elaborado una guía informativa para veleros con las pautas a poner en marcha en caso de verse en medio de uno de estos episodios: parar el barco, arriar las velas, apagar aparatos electrónicos, no arrimarse a las bordas, no mover el timón puesto que parecer ser el elemento que más les llama la atención, no hacer ningún tipo de ruido y ponerse los chalecos salvavidas son algunas de las recomendaciones dadas.

Foto: Diario de Cadiz

A pesar de que se informa de estos encuentros, pocas veces se habían visto imágenes grabadas de una de estas interacciones en el momento de producirse. El pasado martes, el Team JAJO, uno de los veleros de The Ocean Race, no pudo evitar el encuentro con un grupo de 3 orcas mientras pasaba por el Estrecho de Gibraltar.

«Tres orcas vinieron directamente hacia nosotros y comenzaron a golpear los timones. Es impresionante ver a las orcas, unos animales muy hermosos, pero también ha sido un momento peligroso para nosotros como equipo. Quitamos las velas y redujimos la velocidad del barco lo más rápido posible y, afortunadamente, después de algunos ataques, se fueron… Fue un momento aterrador», indicó Jelmer van Beek, patrón del equipo una vez pasado el incidente.

Afortunadamente, no se produjeron heridos entre los miembros del equipo ni la embarcación sufrió daños materiales, aunque el susto sí fue tremendo.

La explicación científica a los comportamientos de las orcas en el Estrecho

Durante la primavera y el verano, estos cetáceos se alimentan de atún rojo en el Estrecho de Gibraltar. En otoño, continúan su ruta hacia la costa de Portugal y Galicia, adentrándose en aguas profundas. En invierno, regresan y permanecen en aguas del norte peninsular hasta la primavera, cuando repiten el ciclo.

Alfredo López, doctor en biología y miembro del Grupo de Trabajo Orca Atlántica, afirmó en conversaciones con Associated Press que los incidentes eran excepcionales pero sorprendentemente raros. «En ninguno de los casos que hemos analizado hemos observado comportamientos que puedan considerarse agresivos», dijo López, señalando que los cetáceos parecían estar «tranquilos, muy diferentes a cuando están cazando».

López mencionó dos hipótesis que podrían explicar este extraño comportamiento de los mamíferos. En este sentido, el biólogo señaló que su grupo de trabajo identificó 15 ejemplares involucrados en los incidentes registrados: 13 son orcas jóvenes y dos son orcas adultas. Por lo tanto, una de las explicaciones podría ser simplemente que los ejemplares jóvenes están jugando, ya que estos animales son «increíblemente curiosos y juguetones».

Otra explicación podría ser que uno o ambos de los ejemplares adultos hayan experimentado un trauma en una interacción previa con algún barco. Esto habría provocado una reacción agresiva que los ejemplares más jóvenes habrían aprendido por imitación. En este sentido, un estudio publicado en junio de 2022 sugería que el origen de este comportamiento podría estar relacionado con una orca llamada White Gladis, que podría haber sufrido una experiencia traumática, como una colisión con un barco o quedar atrapada en una red de pesca ilegal.

Con información de Diario de Cadiz