Erik Rubín se sale oficialmente de la casa de Andrea Legarreta

Veracruz, Ver.– La banda de rock mexicano, Allison, se presentará en el puerto de Veracruz previo a una gira por España.

Tras una gira por Sudamérica, el próximo jueves 19 de octubre en el auditorio «Benito Juárez» presentarán su tour “XX Aniversario”.

“Hemos cantando en muchos escenarios y lugares de Veracruz, pero regresar con esta celebración de los 20 años de ALLISON es un sueño que se harán realidad y eso nos tiene muy emocionados”, comentaron durante la conferencia de prensa.

Erick, Fear, Alfi y Diego adelantaron que el 29 de septiembre estrenarán la canción “Mi mundo amanece hoy” en colaboración con Pablo del Grupo Camila: “Se trata de una balada muy interesante con una declaración de amor”.

Los integrantes de ALLISON adelantaron en la conferencia de prensa que se presentarán próximamente en el Palacio de los Deportes de la CDMX y alistan una serie de presentaciones en España, siendo La Sala del Sol, alguno de los escenarios donde cantarán para sus seguidores de la Madre Patria.

Cabe señalar que en el concierto que ALLISON ofrecerá en Veracruz, el jueves 19 de octubre en el auditorio “Benito Juárez”, tendrá como invitados a integrantes de importantes bandas, por lo que sin duda alguna este tour “XX Aniversario” será épico.

A lo largo de su trayectoria, Allison ha compartido escenario con bandas como: Yellowcard, Fall Out Boy, Bring Me the Horizon, Paramore, por citar algunas; además, han tocado en el Warped Tour, en el suroeste de los Estados Unidos, incluidas ciudades como San Antonio, McAllen y El Paso. Asimismo han participado consecutivamente en el festival de música South by Southwest en Austin, Texas.

Boletos: www.eticket.mx

Costos:

VIP: $ 1,155.00

Oro: $ 1,040.00

1er Nivel lateral: $ 925.00

2º Nivel lateral: $ 810.00

1er Nivel Central: $ 695.00

2º Nivel Central: $ 580.00

Por Alejandro Ávila