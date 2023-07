Es excesiva la publicidad de precandidatos, denuncia Coparmex Veracruz

Veracruz, Ver.- La publicidad de precandidatos a la presidencia de la República y gubernatura en bardas y espectaculares es excesiva, denunció el presidente de Coparmex Veracruz, Manuel Liaño Carrera.

El empresario dijo que la Cámara que representa es ampliamente política pero apartidista; sin embarg, exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral, a que revise el alto gasto que se ejecuta en la promoción de imagen de varios actores políticos.

«Hoy estamos en presencia insisto, de funcionarios públicos en activo que están promocionando su imagen, su función, y me parece que ahí un llamado hacemos nosotros a las instancias electorales, a los partidos políticos que les corresponden, para que estén atentos y que esto se conduzca por los causes legales. Si el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral dice que es legal, que sea legal, vale la pena tomarlo en cuenta esto para aclararlo, regularizarlo y presentarlo de una manera más clara en los siguientes procesos electorales», reafirmó.

Manuel Liaño dijo que es desde Coparmex Veracruz no proyectarán a ningún candidato o partido político en específico; sin embargo, sí incentivarán a que la ciudadanía participe en el próximo proceso electoral.

«De parte de Coparmex no habrá, me anticipo, un posicionamiento por algún candidato en lo particular, celebramos que hay algunos partidos políticos que estén abriéndose a la sociedad, nos parece que es un buen ejercicio que aún es insuficiente, pero creo que estamos, en ese sentido, por el camino correcto», finalizó.