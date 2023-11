Este mes López Obrador emitirá decreto para que vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 20 de noviembre emitirá un decreto para que todas las vías férreas del país puedan utilizarse para trenes de pasajeros.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que se les dará preferencia a los concesionarios de trenes de carga para presentar un proyecto y participen en dicha iniciativa. En caso contrario, será el Estado quien utilice las vías para implementar dicho medio de transporte lo antes posible.

“Si en un tiempo razonable deciden que no van a participar en los trenes de pasajeros, nosotros vamos a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se usen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes de pasajeros en México”, indicó.

El mandatario mexicano dejó en claro en el Salón Tesorería hoy que esta acción de su Gobierno no es una expropiación de las vías férreas.

“Queremos que se pueda viajar desde Cancún a la Ciudad de México en tren, desde Guadalajara a Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera. De la CDMX a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo, de la Ciudad de México hasta Chihuahua, en tren”, declaró.

«Y de una vez, porque me tengo que adelantar, no es expropiación, está en la Constitución y en la ley. Es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que de use toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México”, manifestó.