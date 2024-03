Esteman, Jumbo y Kaia Lana también participarán en Summer Fest Veracruz

Ciudad de México.- La noche de ayer en punto de las 20:00 horas se encendieron las hornillas con el esperado regreso del famoso formato MasterChef Celebrity en su cuarta edición. Fue la experimentada y carismática conductora Claudia Lizaldi, quien recibió a las veinte celebridades siendo cómplice de los emocionantes y picantes momentos que se vivieron en el estreno de esta emisión. Además, la conductora fue la encargada de anunciar que el ganador de esta temporada sería acreedor al premio de un millón de pesos, así como el icónico trofeo de esta competencia culinaria.

En esta nueva emisión, Claudia Lizaldi presentó a los queridos y experimentados chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. Los jueces dejaron claro que en esta ocasión vienen más exigentes que nunca, así que las celebridades tendrán que dejar no sólo el alma y corazón en la cocina sino también su amplio conocimiento y sus mejores prácticas culinarias, para lograr platillos exquisitos y emplatados perfectos. Así, la noche no se hizo esperar y los veinte famosos entraron a la cocina para recibir su primera caja misteriosa, no sin antes formar cuatro equipos de cinco personas.

En esta ocasión la caja misteriosa contenía un mapa de alguna región de México, por lo que las celebridades tuvieron como reto cocinar un platillo típico de dicha región. Así, los equipos tuvieron 60 minutos para cocinar 5 para hacer mercado. Y quedaron divididos de la siguiente forma:

Equipo amarillo (Región Sur) – Laura Bozzo, Ferka, Natalia Subtil, Jawy y Paco de Miguel. Prepararon un menú que llevó por plato fuerte un ceviche y lo nombraron “Sabores del sur”.

Equipo azul (Región Norte) – Rossana Nájera, Litzy, Itzel, Mario Sandoval y Harold Azuara. Su menú tuvo como plato fuerte un corte rib eye y lo denominaron “Vaquero del norte”.

Equipo rojo (Región del Pacifico) – Raúl Sadoval, Sandra Itzel, Rafa Balderrama, Camila Fernández y Ernesto Cazares. Presentaron como plato fuerte un pescado zarandeado al cual llamaron “Lo rojo del Pacífico”.

Equipo verde (Región Centro) – Itatí, M´Balia, Rey Grupero, Agustín Arana y Fran Hevia. Cocinaron un menú con chile relleno al cual bautizaron como “Los tres García”.

Después de la degustación y de críticas severas los jueces deliberaron que el equipo ganador de este reto era el verde, por lo que sus integrantes subieron a balcón.

Posteriormente, se presentó el primer reto de campo de esta temporada el cual se llevó a cabo en un edificio en construcción. Las aún veinte celebridades se dividieron en dos quipos (rojo y azul) para preparar un menú que alimentara a 81 trabajadores de dicha construcción. Las cocinas estuvieron montadas en el piso 30 del edificio, por lo que además de cocinar, los famosos tuvieron el reto de llegar a ese piso por medio de un malacate. La primera celebridad en demostrar su valentía y subir fue Laura Bozzo.

En este reto de campo los famosos quedaron divididos de la siguiente manera:

Equipo Rojo – Raúl Sandoval, Itatí, M´Balia, Harold, Rafa Balderrama, Agustín Arana, Litzy, Mario Sandoval, Rey Grupero y Rossana Nájera.

Equipo Azul – Natalia Subtil, Sandra Itzel, Laura Bozzo, Ferk, Camila Fernández, Fran Hevia, Jawy, Itzel, Paco de Miguel y Ernesto Cázares.

La noticia más impactante del reto de campo fue que por esta ocasión los jueces serían los propios trabajadores de la construcción. Transcurrió así y después de una votación se definió que el equipo ganador era el azul. De esta manera, los integrantes del equipo rojo que no habían conseguido balcón, pasaron automáticamente a reto de eliminación y así portaron por primera ocasión su mandil negro y vivieron el nervio de poder convertirse en el primer famoso en abandonar la cocina de MasterChef Celebrity.

Fueron Rafa Balderrama, Litzy, Raúl Sandoval, Mario Sandoval, Rossana Nájera y Harold Azuara las celebridades que se enfrentaron en el reto de eliminación para conseguir su permanencia en esta competencia culinaria. En este reto se les pidió a las celebridades preparar un platillo mexicano, libre con el cual pudieran salvarse. Cocinaron de forma individual y tuvieron 60 min para hacerlo y 5 min para lograr el mercado.

Sin duda, todos los platillos que formaron parte de este reto fueron inspirados en los familiares de estos famosos, por lo que se vivieron momentos con enorme cúmulo de emociones. No sólo por el peligro se abandonar la competencia, sino por el sentimentalismo que estas figuras depositaron en sus respectivos menús. De esta manera, los platillos presentados fueron los siguientes:

Rafa Balderrama – “Guiso para la tripulación” inspirado en su papá quien fue ferrocarrilero. Litzy – “Almas gemelas” replicó unas albóndigas que preparaba su abuela, pero aprendió la receta por medio de su hermana. Raúl Sandoval- preparó un platillo típico de su tierra por estar muy muy orgulloso de sus orígenes y lo nombró “Guacachile cachanilla”. Mario Sandoval – “Mi casa es tu casa”, presentó un platillo típico de Guadalajara, ciudad en la que vive y que lo hace sentirse como en casa. Rossana Nájera hizo un “Apapacho al alma” un chilpachole que le prepara su madre y con el cual se siente muy apapachada. Y finalmente, Harold Azuara presentó su “Pollito encacahualmedras sin papas”.

Tras la degustación, los tres experimentados jueces encontraron un par de menús a los que definieron como un gran plato. Sin embargo, ante el exigente paladar de los chefs todos los platillos presentados en este reto tuvieron algún detalle en la técnica de preparación. Y con algunas opiniones encontradas, finalmente los jueces deliberaron que las celebridades acreedoras a la salvación de la noche fueron: Harold, Rossana, Litzy, Raúl y Rafa. De esta manera Mario Sandoval se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2024, ya que su platillo no logró convencer al paladar de los reconocidos chefs.

