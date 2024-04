Exdirigentes veracruzanos de Morena, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas se suman al proyecto de Pepe Yunes

Jaqueline García, Antonio Lagunes y Gonzalo Vicencio anuncian la creación del bloque político #TodosSomosPepe.

Xalapa.-En conferencia de prensa los exdirigentes de Morena, Gonzalo Vicencio; Jaqueline García, de Fuerza por México; y Antonio Lagunes, de Redes Sociales Progresistas anunciaron su adhesión y la de sus estructuras al proyecto de Pepe Yunes, candidato a Gobernador de Veracruz, quien, coincidieron, es la mejor opinión para encabezar el próximo gobierno estatal.

«Por ello anunciamos a la ciudadanía de Veracruz que hemos tomado la decisión de juntar nuestras fuerzas políticas a lo largo del estado, mismas que en los pasados comicios electorales representamos más de 500 mil votos, para formar el bloque político #TodosSomosPepe«, anunció Antonio Lagunes.Además, agregó que «nos unimos bajo la responsabilidad histórica que tenemos como actores políticos de construir un mejor Veracruz para las próximas generaciones. El ex dirigente de RSP manifestó que no están dispuestos a apoyar la imposición de una candidata que no conoce y no ha vivido las problemáticas de Veracruz. En cambio, destacó que el proyecto que encabeza Pepe Yunes es «una verdadera opción para recuperar la grandeza de Veracruz ya que lleva años al servicio de nuestro estado y posee la capacidad para superar los grandes retos».Por su parte, Jaqueline García, apuntó que «como expresidenta de Fuerza por México y con toda la estructura, decidimos abiertamente trabajar en este proyecto porque es un veracruzano de verdad». Así mismo destacó que quienes formaban parte del partido que dirigió en Veracruz, hoy se encuentran trabajando para fortalecer la candidatura de José Francisco Yunes Zorrilla, además adelantó que junto con ellos tres, en próximas fechas se sumarán más liderazgos al proyecto del candidato a la gubernatura», añadió Jaqueline García. Finalmente, el exdirigente morenista en el estado, Gonzalo Vicencio, recordó que en 2018 hubo una gran esperanza pero que hoy lo que hay es una gran desesperanza, decepción y un desorden en el estado. «Las y los veracruzanos estamos despiertos, y sabemos lo que está pasando. En seis años nos dimos cuenta que no saben gobernar, están reprobados», señaló. Por ello, destacó que juntos han decidió formar este frente para apoyar a Pepe Yunes, «ya hemos estado caminando con Pepe, pero hoy se oficializa con los medios de comunicación porque es algo muy importante; llegó el momento de darle un reseteo político a Veracruz«. «Con urgencia nos necesita Veracruz. Con urgencia tenemos que rescatar Veracruz. Nos va a ir muy bien con Pepe Yunes», finalizó Gonzalo Vicencio.

Redacción Noreste