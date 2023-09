Exregidora de Reynosa, Denisse Ahumada, se declara culpable en EU de tráfico de drogas

Estados Unidos.- Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto declararse no culpable de los tres cargos criminales que se le imputan por haber mentido y asegurado que no estaban consumiendo drogas cuando compró una pistola.

Abbe Lowell, uno de los abogados de Hunter Biden, reveló la intención de su cliente en un documento presentado ante el juez Christopher Burke del tribunal federal del estado de Delaware, donde se está procesando el caso.

Al declararse no culpable, el caso podría ir a juicio, lo que significa que el proceso coincidiría de lleno con la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden opta a la reelección.

Específicamente, el abogado de Hunter Biden solicitó al juez que la audiencia para la lectura formal de los cargos se realizara por videoconferencia en lugar de en persona y, en ese documento, reveló que su cliente planea declararse no culpable.

“El señor Biden se declarará no culpable, y no hay razón por la cual no pueda decir esas dos palabras durante una videoconferencia”, escribió Lowell.