Fallas en sistemas electrónicos retrasan pagos a adultos mayores en Xalapa

Xalapa, Ver.– Casi cuatro horas tardaron en cobrar este lunes los adultos mayores de Xalapa su pensión para la tercera edad en el Banco del Bienestar ubicado en el Pasaje Tanos, en el centro de esta capital.

Durante la mañana el cajero automático de este Banco del Bienestar se quedó sin efectivo, por lo que únicamente pudieron cobrar en ventanilla, saturándose así el servicio.

Al mismo tiempo se saturó y falló la red del Bienestar, por lo que tampoco pudieron cobrar en cajeros automáticos de otras sucursales bancarias ni en cajas de tiendas de auto servicio, su única opción fue cobrar directamente en el Banco del Bienestar, lo que aumentó el número de usuarios.

“Las personas quieren ir a cobrar a otros bancos, no les decimos que no, pero como se cayó el sistema, se bloqueó, de los bancos, ese es el problema y se vienen como espantados, desesperados como si no fueran a cobrar” dijo uno de los servidores del Bienestar.