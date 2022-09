Falleció Bernard Shaw, primer presentador estelar de CNN por más de 20 años

México.- El reconocido actor sorprendió a sus seguidores con la historia de acoso que, según él, le viene ocurriendo desde hace varios años por parte de un joven que lo contactó por redes sociales y se presentó como su hijo.

“Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo ‘el muchacho’”, dijo inicialmente en un extenso video compartido en su cuenta de Instagram.

Todo se remonta a 3 o 4 años atrás, cuando recibió un mensaje que decía: “Hola, papá, soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó”, según relató.

Foto: Infobae

Al ver que no le prestó atención, Alarcón menciona que el joven contactó a algunas de sus personas cercanas para contarles la situación. Sin embargo, ninguno de sus conocidos le puso cuidado y fue así como el muchacho decidió acudir a los medios de comunicación, que consideraron sus versiones como poco creíbles.

“Muchos [medios] me llamaron y me dijeron que, tras hablar con él, realmente no había nada”, dijo.

Pero allí no quedó todo, pues también asegura que el joven le puso una tutela y, de manera inesperada, lo buscó personalmente.

“Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Incluso, en muchas cuentas se ponía mi apellido y el de la mamá. Él me dijo que vivía en Canadá y un día me dijo que venía a verme porque venía a Colombia”, aseguró.

De hecho, compartió una nota de voz que le envió el joven anunciándole que iba a conocerlo: “Espero estes bien. Hace unos días llegué a Bogotá y te escribo porque me gustaría conocerte mientras estoy de paso”, se escucha en el audio.

Foto: Prensa Libre

Cuánta plata le están pidiendo a Santiago Alarcón

Efectivamente el sujeto cumplió con su palabra y el pasado sábado 3 de septiembre, contó Alarcón, fue a buscarlo hacia las 10:20 p. m. en el teatro donde se estaba presentando. Incluso, menciona que violó todos los filtros de seguridad y llegó hasta el camerino donde él estaba.

“Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo”, agregó.

Por otro lado, el actor dio detalles del monto que el joven le está pidiendo en la tutela por los daños provocados y el nombre de la que, según el hombre, sería su madre.

Foto: 90 Minutos

“Asegura que lo entregué en adopción en el año 92, es decir cuando yo tenía 12 o 13 años cumplidos. En la tutela me pide 835 millones de pesos y dice que su mamá es Shakira”, explicó.

Finalmente, dejó claro que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, ya que teme por su vida y por la de los suyos.

Con información de Pulzo