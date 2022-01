Faltan formatos en el Registro Civil de Coatzintla

Coatzintla, Ver.– El nuevo gobierno municipal revisa minuciosamente la plantilla laboral porque se encontró un crecimiento desmesurado en el número de empleados sindicalizados, en 2018 eran media centena y ahora son 89.

El presidente municipal Cesar Ulises García Vázquez ha expresado su preocupación porque espera un presupuesto 2022 apenas superior en un cinco por ciento a 2021 y la nómina se incrementa en casi 50 por ciento.

Mientras se revisa caso por caso, los trabajadores de reciente ingreso no laboran y se mantienen en protesta afuera del Palacio Municipal. Incluso realizan manifestaciones para exigir su reinstalación inmediata.

Foto: Luis Córdoba

El gobierno municipal dijo que la protesta es resultado de los problemas económicos que dejó la administración anterior.

Puntualiza que la ciudadanía debe saber que el ayuntamiento 2018 – 2021 dejó un daño patrimonial grave, toda vez que, de manera irresponsable, deshonesta y en contubernio con los liderazgos sindicales, acrecentaron la plantilla de trabajadores contraviniendo los principios de equidad.

Asimismo, agrega, la inconformidad no es a favor de trabajadores con un derecho ganado, sino personas cercanas (familiares) a los líderes del gremio y la expresidenta.

Foto: Luis Córdoba

Mientras, los trabajadores que no fueron dejados por la administración anterior realizan sus actividades normalmente en sus respectivas áreas para atender a la ciudadanía para diversos trámites, lo que demuestra que los otros no son indispensables, para ellos no hay lugar ni materia de trabajo.

Por Luis Córdoba