Terapias psicológicas en el DIF Tihuatlán; cuentan con área para brindar la salud mental

Poza Rica, Ver.- La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Angélica Sánchez, afirmó que dará la cara cuántas veces sea necesarias, para enfrentar las acusaciones que sirven en su contra y que calificó como falsas.

De visita en este municipio, donde encabezó una rueda de prensa con el candidato Dante Delgado Morales, aseveró que ya acudió a las citas a las que fue convocada por las autoridades, ante los señalamientos realizados recientemente.

La acusación ahora es porque la Fiscalía estatal la acusó de portar y disparar un arma calibre .22 durante su detención por policías estatales el 5 de junio de 2023, en este sentido aseveró que en aquella ocasión, la Fiscalía no encontró elementos para procesarla por el delito contra las instituciones de seguridad pública, subrayando que ella disparó un arma durante un presunto operativo de revisión por parte de los elementos de seguridad del Estado.

«No pretendo darle está arma al Poder Judicial ni al ejecutivo, para que digan que me estoy dando a la fuga, estoy acudiendo puntualmente a todas las citas que me han sido enviadas», afirmó la ex jueza y su rayo que aportará las pruebas que tiene para defender su caso.