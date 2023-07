Fernando Arteaga incumple compromiso de dejar cargo a suplente

Veracruz, Ver.- El diputado local de Morena por el distrito 14, Fernando Arteaga Aponte, incumplió un compromiso de palabra que tuvo con el ex candidato a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata; pues no entregó su curul en el congreso de Veracruz a su suplente, Norma Mendoza, como se había prometido previo inicio de campaña.

Cabe mencionar que en la misma situación se encuentran los regidores del Ayuntamiento de Veracruz, mismos que prometieron dejar el cargo en manos de sus suplentes al cabo de dos años.

La afectada mencionó que la mayoría de los suplentes que fueron incluidos en esa campaña son fundadores de Morena en Veracruz, mientras que los titulares eran amigos del empresario o ex militantes de otros partidos, sin embargo, se sumaron al proyecto confiando en la palabra de los hoy servidores públicos.

La propia Norma Mendoza, dijo que durante campaña, Fernando «Huevo» Arteaga, prometió en discursos hacerla su colaboradora en el Congreso de Veracruz, pero tras haber logrado el triunfo, se fue olvidando de ella.

«Me pide los papeles para estar con él a la hora de entrar al Congreso, y pues aquí sigo, sin estar en el Congreso, sin atenderme, sin nada (…) pues ya pasaron dos meses del acuerdo, ya ahorita en noviembre cumple el segundo año, y yo la verdad es que he estado trabajando mucho con el partido, por convicción, porque así me gusta, porque creo en los ideales del partido, porque creí en la palabra del compañero, y bueno, también me siento violentada políticamente en ese sentido porque no se me da lo que me corresponde», enfatizó.

Finalmente, Norma Mendoza lamentó la falta de compromiso y de palabra de Fernando «Huevo» Arteaga, de quien dijo se ha olvidado totalmente de ella e incluso, ni las llamadas le contesta.

«Habló conmigo, todavía tuvimos una reunión antes de que él tomara posesión, donde te repito me pide los papeles para estar con él, cosa que no es cierto, y pues se dice mucho en radio pasillo, que tiene tantas personas trabajando para él, etcétera, en mi caso no es así, yo inclusive en el tema personal, también laboral he tenido altibajos, porque te repito, a mí me violenta políticamente en el caso de que no me deja seguir ascendiendo porque estoy ahí con él», culminó.