Fernando Padilla Farfán – Los 400 años de viaje en Ovni (UFO)

Vino, vio y venció, diría la máxima romana de César. Muy temprano por la mañana, el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, daría una conferencia ante unos 300 empresarios de Coparmex en Veracruz, y a su lado, como invitado llegó Enrique de la Madrid Cordero (1 de octubre de 1962), hijo del expresidente Miguel de la Madrid, cuyo gobierno fue de 1982-1988, y uno de los cinco que suenan para ser candidatos a la presidencia del país, por la Alianza opositora. La diputada Anilú Ingram tuiteó algunas fotos de ese evento. De Veracruz llegaron directo a una comida en el bellísimo Polifórum, un castillo al estilo de Windsor, a esto que casi es un principado y tiene un emperador. El alcalde lo paseó por las bellas salas, por los campos abiertos, a ratos eso parece inglés, con sus restaurantes funcionando y lo metió a una sala de trajes regionales. Enrique de la Madrid fue quien, como secretario de Turismo en el sexenio pasado, le dio a Orizaba el visto bueno y título de Pueblo Mágico, lo que le ha servido para que esta zona sea un emporio de turistas, con su Teleférico, sus parques, su bella alameda y ahora el Tobogán de la Montaña, hay muchos atractivos que ver. Con una veintena de empresarios, Enrique llegó, ocupó su lugar, el buen Ángel, el chef jarocho, serviría la comida como la sirve en el Cuarto Tercio, habría memelitas con camarón, un pescado y una lengua a la veracruzana, en ese sitio llamado La Cofradía, en homenaje a una canción de Joaquín Sabina. Pasaron al lado de un retrato de los fundadores de Mier y Pesado, ese sitio que antes albergaba viejecitos y ahora turistas. Los viejitos no fueron abandonados, se les buscó nuevo sitio. Comenzó la comida, los contertulios a las preguntas, entre bocadillo y bocadillo habría respuestas. Tendría todo el día muy ocupado, a las seis de la tarde entraría al majestuoso Auditorio Metropolitano, donde unas dos mil personas le escucharían y le harían sus preguntas. Entrada gratis del DIF. En la comida reveló que una de sus bisabuelas materna, Elvira Labardini, era de origen orizabeño, de apellido Labardini, un apellido de gente muy apreciada y enseguida yo mero recordé a Jorge Labardini, aquel gran locutor de XEW y Telesistema, un hombre inteligente. Era el día que las campanas para el PAN tañeron a duelo, un día después que a Genaro García Luna le habían abollado la corona y por ahí a Felipe Calderón, que se defendía de las embestidas de AMLO y sus corifeos. Ahora vendrá la noche de los cuchillos largos y la persecución a todo lo que huela a Calderón, lo que abre las posibilidades para buscar otro perfil a la presidencia, pues el PAN, por ahora, está en la lona, seminoqueado.

EN EL AUDITORIO Y PALACIO DE HIERRO

Contestó a todo, no evadió nada, dijo que sí quiere y aspira ser candidato, aunque la visita era para hablar de Turismo. Llegó en punto a las 6 y ya estaba abarrotado el Auditorio, lo recibieron con un gran aplauso, a este hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente fallecido en 2012, y de doña Paloma Cordero, una extraordinaria primera dama, fallecida en 2020. Cuando alguien le preguntó de la fecha en que, a sus 20 años de edad, vivía en Los Pinos, al cobijo de su padre presidente, el aplauso creció. No fue un junior, comentó que siguió con sus estudios normalmente y ver trabajar a su padre desde esa silla presidencial, le ayudó a forjar su carácter. Quizá, pensamos algunos, eso le servirá para ser un buen candidato. Confieso que yo mero nunca lo había oído en conferencia, le había visto algunas entrevistas, pero está bien preparado con los temas, inspira confianza, a sus 60 años va en busca de la silla presidencial. Quién sabe cuál vaya a ser el método para elegirlos, pero no lo pierdan de vista, estará entre esos cinco que van a quedar. Habló y criticó a este gobierno, por lo que ya sabemos: anulación del aeropuerto, falta de medicamentos, ahora mismo en los hospitales hay mucha gente en espera de medicina contra el cáncer, habló de cuando quitaron las estancias infantiles, y habló de la alternancia, que México era un pueblo al que le gustaba la alternancia y que cinco gobiernos habían perdido la elección y cambiado de rumbo. Dijo que lucharía para evitar la división en que estamos inmersos los mexicanos. Peleando los hunos contra los hotros, por parafrasear a Unamuno. Para un caudillo, decía, no hace falta un anti caudillo, ahí está el caso de Donald Trump a quien venció un hombre de bien, Joe Biden. Terminado ese evento, remató ante otras cien personas en el bello Palacio de Hierro, en la Sala Eiffel, donde expuso sus temas, ya allí no se habló del turismo, allí la gente lo impulsa para que vaya por la presidencia del país, y honre a sus padres con su caminar.

En el Auditorio, el alcalde le entregó una copia reducida de cuando nombraron a Orizaba, Pueblo Mágico, siendo secretario de turismo.

Antes de irse, en la comida nos dejó una encomienda: ‘Ustedes convenzan a Dante que se sume a la Alianza, y nosotros haremos nuestro trabajo para el cambio verdadero’.

Y Yo Mero pienso, que Dante es un hueso duro de roer.

