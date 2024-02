FGE abre carpeta de investigación tras hallazgo de dos cuerpos embolsados en Acayucan

Xalapa, Ver.- Alumnos de la Escuela Secundaria General Número 6 «Jesús Reyes Heroles» de Xalapa se manifestaron este martes frente al palacio de gobierno para pedir que le sean otorgadas las escrituras a este plantel con el fin de acceder a recursos de infraestructura educativa.

«Venimos para exigir documentación del gobernador, que nos den porque no tenemos escrituras y por tal motivo no le llegan recursos a la escuela. Lo primero que nos piden en cualquier dependencia son las escrituras y no las tenemos desde que se fundó la escuela…Se supone que ya hay una escritura, el problema es que no le están incluyendo el espacio recreativo, no puede ser posible que una escuela no cuente con un espacio deportivo» dijo el padre de familia, Floriberto Guzmán de Jesús.