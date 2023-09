Fundación Once Once cumplirá sueño de 2 pequeños

Veracruz, Ver.- La Fundación Once Once México se encuentra próxima a cumplirle sueños a dos pequeños de la entidad veracruzana, informó su director y fundador, Alejandro Ordaz.

De la misma manera, aprovechó para confirmar su presencia en el Urban Fest a desarrollarse este sábado 30 de septiembre en el estacionamiento del parque Reino Mágico en el municipio de Veracruz.

«La finalidad es invitar a todas las personas a que nos acompañen, vamos a estar en un evento que se llama Urban Fest, vamos a estar vendiendo ropa con la finalidad de recaudar recursos para el cumplimiento del deseo de dos pequeños que vamos a estar trabajando durante esta temporada. Cabe aclarar que este evento lo organiza directamente la dirección de Juventud y Emprendimiento y ellos nos invitan a colaborar, no es un evento que vaya a ser completamente destinadas las ganancias a la Fundación Once Once, no es un evento donde se recaude la totalidad de los fondos para la causa, sin embargo vamos a estar participando como parte de los emprendedores dentro del evento», puntualizó.