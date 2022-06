Gilberto Haaz Diez – Ayuda al Gobernador (Guerreros de la Ramón Arano)

Gustavo Canales, camarero del restaurante La Isla del amor, un buen amigo, amante del béisbol, me pidió que por mi conducto lanzáramos una petición de apoyo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. El asunto es que hay un equipo de béisbol, el deporte favorito del presidente AMLO, ‘Guerreros de la Liga Ramón Arano’, que han ganado el torneo de la liga Maya en Ciudad de México, con algunos jugadores que son de Mandinga, quedaron invictos, y ahora van a Mi Matamoros querido y de ahí, piensan ir a William Sport en Estados Unidos, el apoyo que piden es que los ayuden a tramitar su Visa ante el gobierno americano, cosa que puede hacer el gobernador de Veracruz y su gente de deportes o el mismo Iván Joseph Luna Landa, de Comunicación, con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, buen amigo del presidente. Representan a Veracruz y sus entrenadores, Héctor Ruiz, con teléfono 229 1073284 y el otro entrenador, Maravilla Ruiz, con teléfono 229 2452004, están en espera de una llamada del gobierno, para que les indiquen como comenzar los trámites y puedan ir por la corona beisbolera.

ECOS DEL TENIS

Ayer que toqué el tema de los grandes tenistas antiguos, de aquellos que comandó el Pelón Rafael Osuna, alguien me escribió que me faltó mencionar a Joaquín ‘Ranita’ Loyo Mayo, que comenzó su carrera en el tenis de recoge-bolas, veracruzano nacido en 1945 y fallecido en Córdoba en el año 2014, según Wikipedia. Alcanzó una final individual en el St, Petersburg Masters Invitational en 1970, y una final de dobles en el Cincinnati Open en 1975, emparejado con su compatriota Marcelo Lara. En los torneos de Grand Slam, logró su mejor resultado al alcanzar los cuartos de final de dobles en el Abierto de Francia en 1970. En la Copa Davis jugó un total de 45 partidos, obteniendo 22 victorias y 23 derrotas. Por su dedicación a representar a su país en el concurso fue galardonado con el Premio de Compromiso. Otro lector, el cronista rielero, Fernando Pavón, rememora que él también vio a los Copa Davis, que llegaron con el doctor Alfonso Arcos a Tierra Blanca, pues era su vecino de la colonia Roma. Otro lector me escribió: Excelente historia, junto con Mariles en hipismo y los Hnos. Rodríguez en automovilismo, Joaquín Capilla en natación, son iconos mexicanos.

EL CHACAL DE LA TOMA

No suelo tocar cosas feas y malas, pero un maldito se nos apareció por esta zona y en Cardel asesinó a una muchacha, una jovencita que, deseosa de trabajar, buscó una entrevista con este animal y con engaños vía Facebook la llevó a un sitio donde, junto con su pareja que era su socia, la asesinó. Tuvo que intervenir en una mañanera el presidente AMLO y el subsecretario de seguridad pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, para atrapar a este animal por los rumbos de Querétaro, adonde había huido a esconderse, al que llamaremos el Chacal de la Toma, porque tampoco vamos a ensuciar el nombre de un bello pueblo como

Cardel, donde cometió su último asesinato. Estos crímenes en México ocurren por la impunidad. Cuentan que este animal estuvo detenido en La Toma, una cárcel veracruzana y, se supone que mediante un billete, un juez lo dejó salir a seguir delinquiendo. Debían buscar quien fue ese juez y cesarlo o fincarle responsabilidades. Es por eso tanto feminicidio y tanto crimen que quedan impunes, por la complacencia de la autoridad, que debieron tenerlo 70 años porque era acusado de un crimen y, sin embargo, lo dejaron salir a seguir matando.

ASI AL MUNDIAL

Lo que vimos jugar a México contra Uruguay, en un juego de exhibición, es lo que tenemos. Muchos comentaristas pegaron el grito en el cielo y querían la cabeza del Tata Martino. Otro dijo que, aunque trajeran al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, seguiríamos jugando igual que siempre, es decir jugamos como nunca y perdimos como siempre. En un juego que parecía una cascarita, Uruguay, como a Rosita Alvirez, nomás tres tiros le dio. Ese es nuestro nivel, y que no haya ilusos para que no haya desilusionados, diría aquel clásico. El asunto es sencillo, los culpables son las televisoras y los dueños de los equipos, el futbol mexicano está lleno de maletas extranjeros, salvo sus excepciones como Guiñac (Gicnac). Permiten que alineen 8 extranjeros y solo tres mexicanos. En una final Tigres se le pasó la mano y perdió el juego en la mesa por alinear uno de más, es decir tenía 9 extranjeros. Eso ofende y por eso no hay jóvenes mexicanos que sobresalgan, no los dejan jugar. El lugar de ellos los ocupan extranjeros maletones, como ese bulto llamado Funes Mori que, si fuera tan bueno debían llamarlo de Argentina, ah, pero como es paisano del Tata Martino aquí ocupa un lugar que le resta a un mexicano. No nos hagamos ilusiones, si bien nos va en el Mundial de Qatar no llegaremos al cuarto juego, jugaremos nuestros tres obligatorios y de regreso a casa, del cuarto ni vendrá y el quinto siempre anhelado, quedará para otro año en la historia, cuando el futbol mexicano no lo controlen las televisoras y lo hagan como sus calzones.

