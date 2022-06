José Sobrevilla – Proceso electoral 2022, trascendencia e impactos

Por José Sobrevilla

Estará de acuerdo o no, pero las de este domingo serán −sin duda− unas elecciones que reflejarán, por sus resultados, cómo aprecia o desprecian los electores las políticas del gobierno de la república. Por donde quiera que se les vea serán unos comicios cien por ciento politizados desde la perspectiva soñadora de la oposición de recuperar sus privilegios perdidos en algunas gubernaturas, y en algunos casos conservarlos, contra la incansable presencia u omnipresencia de un presidente que cubre todo el espacio político, incluso más allá del partido que lo llevó al poder, en lo que tiene que ver, necesariamente, sus cotidianas conferencias mañaneras.

No. Las campañas no han estado exentas de violencia y actos fuera de la ley, sería iluso decir lo contrario; y de ello da cuenta el “Informe de la violencia política en México. Proceso electoral 2022” (Periodo: Septiembre 01, 2021 – Mayo 31, 2022) que nos comparte nuestro amigo Rubén Salazar Vázquez de la consultora Etelleck, la cual en su reciente informe revela que se realizaron 85 agresiones que arrojaron un saldo de 84 víctimas, incluyendo una amenaza contra el partido Morena, de parte de simpatizantes de un partido rival, en una elección extraordinaria a nivel municipal en Oaxaca, que no iba dirigida a personas específicas. “De las víctimas identificadas, el 33% eran mujeres. El 34% de estas agresiones se cometieron con arma de fuego, mientras que otro 16% fue mediante el hackeo de cuentas de redes sociales de las víctimas”.

Según las mediciones, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas los candidatos morenistas a gobernador han llevado considerable ventaja, con lo que ganarían prácticamente la misma proporción de los Estados que ganaron en 2021, sin olvidar que anteriormente se habían impuesto en 11 de 15 posiciones.

Oaxaca, por ejemplo, ha concentrado el 51% de las agresiones a políticos, sin embargo, solo tres están relacionadas con la elección a gobernador o gobernadora de la entidad, asegura Etelleckt. “Una amenaza denunciada por una precandidata de Morena a la gubernatura, que al final no obtuvo la nominación de su partido, y un par de amenazas en contra de la actual candidata del PAN al gobierno del estado (una de ellas, la recibió siendo precandidata)”.

Aunque las agresiones han sido recurrentes contra políticos en los estados donde este domingo habrá elecciones, Oaxaca ha ocupado el primer lugar con 43, siguiéndole Quintana Roo con 16, Tamaulipas 11, Hidalgo 9, Durango y Aguascalientes con tres cada uno.

En el caso de Aguascalientes, la candidata panista Tere Jiménez, de la coalición Va por México, agrupación política en la que, para su formación, contó con la fuerza opositora de Claudio X González, ha venido presentando una ventaja considerable. Aunque la única elección que se pudiera observar competida sería la de Durango, en la que el candidato Esteban Villegas Villareal de la alianza opositora PRI, PAN y PRD, llevaba −al momento de escribir estas líneas− una considerable ventaja también (52 promedio) contra Marina Vitela Rodríguez (46). Este pudiera ser prácticamente el único caso que arroja de momento un resultado incierto por ser una votación muy cerrada, según la mayor parte de las mediciones preelectorales.

La guerra sucia no ha sido excepción, porque a través de redes sociales ha estado circulando un documento fechado el 1 de junio, en el que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) de Aguascalientes han estado invitando a militantes del partido a no votar por su candidata, Tere Jiménez, por estar ligada directamente a Alejandro Moreno, Alito, el líder del decadente PRI quien ha dicho que a los periodistas no hay que matarlos más que de hambre. Y lo dice con conocimiento de causa porque “En 2015, año en el que empezó a gobernar Campeche, incursionó en los medios de comunicación. El primer medio de comunicación que compró fue El Sur por 8 millones de pesos, el cual adquirió de la familia Azar García.

Después vendría la compra del periódico Novedades, entonces propiedad de Jaime Ruiz Moreno y la familia García Lavín de Yucatán, por la cantidad de 15 millones de pesos. Tiempo después, a través de su hermano Gabriel Emigdio Moreno Cárdenas, compró la televisora de Miguel Ángel Duarte Quijano denominada Mayavisión por 25 millones de pesos. En 2018, se hizo con la propiedad del periódico El Expreso de Campeche, que era propiedad de Alejandro Castillo Illescas, y por último, el portal webcampeche.com que compró al empresario y conferencista internacional Jorge R. De la Gala”​.

“A diferencia de los comicios de 2021, en donde la mayor parte de los territorios la ventaja a favor de Morena se fue cerrando durante la carrera electoral, en 2022 este no parece ser el patrón. En Estados como Tamaulipas (Américo Villareal Anaya, 32) o Quintana Roo (Mara Lezama Espinoza, 53.2) las diferencias se han mantenido y en los casos extremos de Hidalgo (Julio Menchaca Salazar) y Oaxaca se han ampliado, donde Salomón Jara Cruz encabeza la intención de voto con 6.0 contra 26.0 de Alejandro Avilés de la alianza PRI PRD.

La fuerza electoral de los dos principales partidos opositores en el país, en 2021 en su votación para la Cámara de Diputados fueron muy similares. Por el Partido Acción Nacional (PAN) votaron poco más del 18%; mientras que por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) un poco más del 17 por ciento; sin embargo, esta preferencia no se ve reflejada en sus candidaturas a gobernador” ha difundido el diario El País.

Los nombres y números para 2024

Dentro de los presidenciales con miras a 2024, la empresa CResearch, acaba de difundir una medición este 1º de junio (2022) y, ante la pregunta ¿Por qué partido político o alianza votaría en la elección presidencial del 2024? Encontró que 53% lo haría por la alianza Morena, PVEM y PT; mientras que 34% votaría por la alianza PRI, PAN y PRD; contra un 13% por el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado que, si se aliara con este último grupo opositor llegaría a 43% en caso de optar por PRI, PAN, PRD Y MC.

En relación a Morena, de los siguientes personajes ¿Cuál es el que más le gusta para candidato a Presidente de la República? 37% dijo que por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum 34%, Adán Augusto López 6%, Ricardo Monreal 14%, Gerardo Fernández Noroña 9%, mientras que por PAN las preferencias las encabeza Ricardo Anaya con 29%, seguido por 21% de Lilly Téllez con un empate de 12% entre Mauricio Vila y Diego Sinhue. Mauricio Kuri 10% de las preferencias, y Maru Campos alcanza 9% y Santiago Creel Siete por ciento.

Por el lado del Revolucionario Institucional, PRI, las preferencias las encabeza el abogado de ascendencia china Miguel Ángel Osorio Chong con 33% de las preferencias, seguido de la hija de José Francisco Ruiz Massieu (gobernador de Guerrero asesinado) y Adriana Salinas de Gortari, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu Salinas con 23 por ciento de las preferencias.

El empresario de medios de comunicación, de San Francisco Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, tiene apenas 20% de las preferencias para 2024, seguido en declive por el hijo de Paloma Cordero y Miguel de la Madrid Hurtado (Presidente de México de 1982 a 1988), Enrique de la Madrid con 15% y, ya en el sótano, se encuentra Ulises Ruiz con nueve por ciento.

Por el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, va a la cabeza el hijo del candidato asesinado el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas y que actualmente es alcalde de la Ciudad de Monterrey con 55% de las preferencias. Mientras que Samuel García, flamante gobernador mediático de Nuevo León, alcanza 22% en la encuesta de CResearch. Otros nombres y números de ese partido son Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco (14%) y el veracruzano Dante Delgado con nueve por ciento.

La encuestadora preguntó también si consideraban que el Presidente estaba tratando de influir a favor de Claudia Sheinbaum, Jefa de la Ciudad de México, y el 63% contestó que sí, mientras que 39% creía que no la ayuda.

En su 13ª medición, la metodología utilizada para esta encuesta por CResearch fueron 600 entrevistas por medio de una operadora robotizada a nivel nacional con un margen de error de +/-4.0% para un intervalo de confianza del 95 por ciento. La distribución de las entrevistas se hizo de acuerdo al listado nominal de cada entidad federativa a mayo de 2022, realizando el levantamiento los días 28, 29 y 30 de mayo de 2022.

