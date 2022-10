Gilberto Haaz Diez – El joven Colosio

Hace unos días, en un acto de Jalisco, entre pura flota de Movimiento Ciudadano (MC), alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y uno que otro colado-busca-chamba, el joven Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado candidato y de Diana Laura, ambos fallecidos, cuando se mencionó su nombre todo mundo comenzaron a corear el grito que reciben las corcholatas de AMLO, el de ¡Presidente! ¡Presidente!, el joven enrojeció de repente, Dante se hacía, como que ni se enteraba, ya conocen ustedes cómo es Dante. Los de al lado, sonreían, como si estuvieran en Orizaba, unas 300 personas gritaban y Dante como momia. En popularidad, si ustedes quieren por el apellido, ya supera al gobernador de Nuevo León, por mucho. Escribí en el WhastApp a Sergio Gil Jr. jerarca estatal del MC y él me envió el video que vi en su máxima expresión. Al otro día una encuesta lo ponía arriba de las corcholatas y de otros de los partidos de oposición. Unos dicen que espere, que aún la nave del olvido no ha partido, que primero debe ser gobernador y en el 2030 será su año de presidente. Otros que no, ni maíz paloma, diría un cuenqueño, que le entre cómo una vez le entró JFK cuando era senador y sus allegados le decían que estaba joven. Joven estaba y joven ganó la presidencia de Estados Unidos.

TAMALES JAROCHOS

Hace poco que anduve y andé por Veracruz, me encontré a Benito Hernández, un amigo que allá vive, en mi gira culinaria me recomendó probara unos tamales muy clásicos de Veracruz, yo soy cliente y fan de Playa de Vacas, y como hace mucho no voy a la Cuenca, pues no he comprado allá, que son de campeonato, el lugar, me decía, está por el estadio de los Tiburones Rojos y se llama ‘Tamales Emperador’, lo encontrarás fácilmente, está cerca un Oxxo. Pues allí me tenéis yendo a comprar unos y traérmelos y apenas los voy a probar y ya les digo qué tal están, tienen de todo: Rancheros, de elote, bollitos, de dulce, de todos y veo que tienen años vendiendo allí

HISTORIA DE UN DEICIDIO

Hace tiempo mi hermano Enrique me hablaba de este libro, ‘Historia de un deicidio’. La palabrita me carcomía, qué demonios será deicidio. Busqué en Google y encontré que es Acción de dar muerte a Dios, referido especialmente a la de Jesucristo. Deicidio (del latín deicīda) es una expresión que hace referencia al acto de matar a un dios o una divinidad. Generalmente se ha empleado para referirse a los que dieron muerte a Jesús de Nazaret, el cual, según el dogma cristiano de la Trinidad, es hombre y Dios simultáneamente. El libro lo escribió Mario Vargas Llosa en 1971, aún no era Nobel, eso fue en 2010. Es la historia de Gabriel García Márquez y de cómo fue construyendo todas sus historias, novelas y reportajes, un libro de 667 páginas que compré hace unos meses y apenas comencé a leer y ya ando picado en él. Ese libro le sirvió a Vargas Llosa para que lo hicieran doctor en la afamada Universidad Complutense de Madrid. Desapareció de repente por años, me imagino que por petición del mismo autor y muy seguramente por el incidente cuando Vargas Llosa le hizo al Canelo Álvarez y descontó con un nocaut al otro Nobel, amistad que se rompió y fracturó y jamás volvieron a reunirse, ni siquiera en el funeral en Bellas Artes de México. Ya anda por allí en los anaqueles de las librerías, cuesta 499 pesos en el Sanborns de Slim y es una oda al gran Gabriel García Márquez. Léanlo.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Ahí vienen los rusos