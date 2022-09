Gilberto Haaz Diez – Entre el US Open y el informe

POR SI ACASO…

*Hijos matan a sus padres y hermanos a sus consanguíneos

*Septiembre es el mes patrio pero también del testamento

HEREDAR HA sido la esperanza de muchos mortales no solo de hijos a padres o de nietos por parte de abuelos sino, incluso, entre políticos que ambicionan el poder. Y si bien la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos, esa práctica no siempre ha resultado positiva, por más que los padres hayan inculcado en los descendientes el amor fraterno, aunque en abono de estos podría decirse que muchas tragedias se han escenificado por la ambición desmedida de algunos que, muchas veces ni siquiera tienen que ver con los consanguíneos directos, sino que son esposas o esposos de estos que inducen actos de odio no pensados entre parientes. En Veracruz, según las autoridades –y ojalá no sean otro de los acostumbrados montajes de Cuitláhuac García Jiménez y sus hordas para salir del paso- se han perpetrado dos tragedias que terminaron en masacres, presuntamente, por las herencias malditas. Una ocurrió la noche del 3 de Julio en un domicilio ubicado en la calle Úrsulo Galván esquina Covarrubias de la colonia Primero de Mayo de Boca del Río. En el sitio fueron encontradas seis personas asesinadas y una más con lesiones graves que, durante el traslado a los servicios médicos, perdió la vida. Todos eran integrantes de una familia que se dedicaba a la ganadería y al negocio de la venta de carne al mayoreo. En la escena del multihomicidio, sin embargo, fue encontrada una persona con vida. Era Yesenia Ivonne ‘N’, también integrante de la familia que fingió un ataque de pánico para hacerse pasar como sobreviviente de la agresión. Casi un mes después, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, ya que figuraba como una de las principales sospechosas de los asesinatos de sus familiares. La presunta responsable fue detenida en el poblado conocido como “La Goma”, en Ciudad Lerdo, Durango, el pasado 2 de agosto. Por esa razón, la mujer de 35 años fue arrestada por elementos de la policía ministerial de Veracruz en colaboración con las fiscalías de Coahuila y Durango.

SEGÚN LAS pesquisas de las autoridades, el predio en el que fue asesinada la familia contaba con varios domicilios y ninguna de las chapas de seguridad fue forzada. Además, las indagatorias arrojaron que las personas responsables se habían llevado los casquillos, ya que utilizaron silenciadores para perpetrar el homicidio múltiple. Yesenia Ivonne ‘N’ fue señalada como presunta autora intelectual de sus familiares, y aunque han pasado 27 días de su detención, se desconoce quiénes fueron los autores materiales. Yesenia Ivonne ‘N’ fue vinculada a proceso por ser presuntamente responsable del delito de homicidio doloso calificado contra su familia, ya que, al parecer, había sido alejada de los negocios y de la herencia. Y aunque aún no se ha podido esclarecer el móvil de ese ataque ni cuántas personas más estuvieron involucradas tanto en la planeación como en la ejecución del mismo, el Gobernador Cuitláhuac García felicitó a las autoridades que colaboraron para lograr la captura de la fémina, por lo que se esperaría que, en realidad, las cosas sean como dice la carpeta de investigación y no una fabricación de hechos para salir del paso porque, insistimos, los autores materiales de los hechos siguen libres y los motivos de la masacre se ignoran, mientras que en Veracruz muchos casos se han desplomado al ser inventados.

OTRA MASACRE perpetrada en Veracruz, concretamente, en Piedras Negras municipio de Tlalixcoyan ocurrió la mañana del 29 de Agosto en una maderería ubicada en la Avenida 3 de Diciembre casi esquina con Libertad, en pleno centro de la ciudad, cuando un grupo armado irrumpió en el negocio y vivienda del ex síndico de aquel lugar, Cándido Sánchez Vargas y lo acribillaron junto con sus familiares Rosa María Barcelata Fernández, Nuria Josefina Barcelata Cabrera y el menor de edad Romario Sánchez Morales, y lesionando a otro de sus hijos. Según el Fiscal Cuitláhuac García Jiménez, se trata de un asunto familiar por una herencia, detallando que el móvil del crimen sería por la disputa de unos terrenos equivalentes a 100 hectáreas en la zona de la Mixtequilla, y que por años los hermanos lucharon para ver quién los controlaba. El único sobreviviente de la masacre fue el hijo del exsíndico, identificado como Jesús Sánchez, quien resultó lesionado por arma de fuego siendo trasladado de urgencias al hospital más cercano de la región, donde su estado de salud se reportaba delicado.

SIN DUDA, una de las esperanzas que abrigan los mortales es la de heredar, aun cuando las herencias no son fruto del esfuerzo propio sino del trabajo, laboriosidad e, incluso, generosidad ajena, y acaso por ello, en el transcurso del tiempo muchas familias han llegado, literalmente, a las manos por repartirse caudales ínfimos. Tampoco es raro el caso de aquellos que se amargan al ver que se dilata la vida de la persona de la que esperan recibir, y se repiten con cierta convicción: las herencias hay que darlas en vida. Y aunque esto ocurriera, eso no exime que los hermanos o parientes terminen confrontados –inducidos por sus conyugues- debido a que el monto que recibieron unos es mayor que al de otros o viceversa, de tal suerte que si no hay documentos que establezcan que es de cada quien, las cosas pueden salirse de control y terminan en tragedias. Podríamos no terminar describiendo sucesos en la historia, asesinatos de abuelos, de padres o entre hermanos, repitiéndose la trágica historia de Cain yAbel. Y es que una disputa por herencia puede escalar de una simple amenaza a un pleito de sangre, generalmente a muerte. Los bienes intestados representan el motivo principal para que hermanos, tíos y primos mantengan disputas que los convierte en enemigos irreconciliables.

POR ELLO es bueno saber que Septiembre, además de ser el mes Patrio por excelencia es, tambien conocido como el Mes del Testamento, ya que es en este periodo donde notarías y dependencias públicas ofrecen descuentos a las personas físicas que deciden el destino de sus bienes para después de su muerte. También tiene como fin contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho de heredar, pues resulta innegable que al morir los padres, hijos y otros parientes comienzan a pelear por quedarse con los bienes, sobre todo cuando estos quedan intestados, lo que se convierte en el motivo principal para que los parientes se conviertan en enemigos. Y si bien en algunos casos los que se creen con mejor derecho a poseer promueven acciones legales en juzgados, otros intentan disuadir con amenazas de muerte a sus hermanos o quienes consideran pueden tener derecho a recibir algo, pues ante una herencia se les olvida que son parientes y pasan a ser enemigos de por vida. En fin, dos masacres en Veracruz por motivos de herencias (según el Gobernador y la Fiscalía Estatal) deberían ser más que suficientes para que todos dejemos las cosas en regla, y aprovechemos el mes del testamento para heredar paz y no muerte. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

