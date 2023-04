Gilberto Haaz Diez -Hablando de beisbol

Yo no sé mucho de beisbol, es casi poco, por parafrasear al poeta León Felipe: “Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto”. Sé eso sí, que Córdoba y Veracruz son dos ciudades peloteras del estado, en una brillaron los famosos Águila de Veracruz, y en Córdoba los cafeteros de Chara Mansur. He visto en mi vida unos escasos tres juegos de pelota profesional, eso cuando me meto al estadio de los Yankees en Nueva York, a ver a sus gloriosos Mulos de Manhattan, y vi un gran juego, cosa que alguna vez narré. Cierta vez, acompañando al candidato a gobernador, Fidel Herrera Beltrán a saludar a su amigo el patriarca Chara Mansur, llegó al estadio de pelota Beisborama y le dijo: “Chara, ya soy el candidato al gobierno de Veracruz”. Chara, con ese lenguaje beisbolero que le caracterizaba, le dijo: “La vas a sacar del parque, Fidel”. Y así fue, ganó la elección con un jonrón. El beisbol nos volvió a atrapar con la serie de México del Mundial, donde México arañó la gloria y por poco alcanzamos el primer lugar. Había un cubano mexicano que cautivó a la afición, el tal Randy Arozarena, de 28 años, que juega con los Rays De Tampa Bay y por eso ahora todos los ojos voltean a ese equipo, donde otro mexicano reina y batea, Issac Paredes. Está ese equipo con 11 triunfos al hilo, a dos de quebrar el récord. Y viendo ese juego, me pregunté varias cosas que ignoraba y Wikipedia me ayudó. ¿Cuántas pelotas se usan en un juego? Se usan de ocho a diez docenas de pelotas de beisbol en un juego promedio. Algunas pelotas las llevan a las ligas infantiles y allí las donan. Las pelotas, lo mismo las que atrapan los aficionados en jonrón o las que firman, pasan a ser subastadas por millones de pesos. Como ocurrió con unas que firmaron en 1936, Ty Cobb y Babe Ruth. La pelota que conectó el toletero Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, para establecer el nuevo récord de la Liga Americana de 62 jonrones fue subastado por 1,5 millones de dólares.

¿Quién inventó el beisbol? Fue un vendedor de libros, Alexander Cartwright, en 1839 fundó un equipo y en 1845 escribió las reglas, que fueron adoptadas por el Congreso americano, para organizar el primer juego en 1846. Breviario cultural mío y de Wikipedia.

AIR JORDAN PELICULA

Se estrena mundialmente una cinta que pinta para taquillera. La historia cuando Nike compró el contrato y nació la zapatilla (tenis) AIR, del gran Michael Jordan, que apenas era un imberbe basquetbolista. La actúan Ben Affleck y Matt Damon. Fue el contrato que revolucionó al mundo de los deportes. Jordan no quería firmar con ellos, fue la mamá quien intervino y lo hizo firmar. La marca deportiva había previsto unos 3 millones de dólares en ventas ese año 1984, pero los resultados rompieron cualquier expectativa. Las Air Jordan lograron la sorprendente cifra de 125 millones de dólares en ventas en su primer año, cambiando las reglas del juego para siempre.

Unas zapatillas de récord

Cuando esos tenis se estrenaron, un recogepelotas entregó a Jordan una chaqueta que había olvidado. En recompensa Jordan le regaló sus tenis firmados. Esos tenis, regalados en 1988, ahora se están subastando a 2 millones de dólares. Ver para creer.

CORREO DE UN MARINERO JAROCHO

Gilberto: Me recordaste cuando en uno de mis viajes en mis tiempos de marino, llegaba yo al puerto de Le Havre, me iba en un tren a Paris y un día me fui con el proveedor del barco y se volvió mi guía y caminando por el Barrio Latino, me decía una palabra que se me quedó muy grabada en mi mente, decía, sabes que cuándo pisas estas lozas la cantidad de historia que te llevas en las suelas de tus zapatos, por aquí han pasado grandes hombres, buenos y malos, mortales e inmortales, que la historia y el tiempo los juzgará, por aquí estuvieron los alemanes y causaron muchos destrozos, él no quería a los alemanes y ahora que describes tus caminatas por los puentes de Orizaba y describes los puentes de esa bella y gloriosa ciudad luz, como dijo un Rey de España al tener que ir a pedir la mano de una princesa gala, esas palabras que han pasado a la eternidad: París bien vale una misa y Orizaba bien vale visitarla, felicidades mi querido cronista de a pie. Saludos. Daga Vidal.

