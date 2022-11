Gilberto Haaz Diez – La muerte viaja en doble remolque

No hay día que no aparezca en televisión un gran accidente carretero, donde un tráiler, de los normales o de los de doble remolque, crean un accidente con muertes y desolación en carreteras. Anoche mismo en la autopista México-Querétaro ocurrió uno con muertes y autos incendiados, se involucraron como a 15 automóviles. Es muy común que los tráileres con su peso se queden sin frenos, entonces se detienen dónde van a matar, si no es con autos llegan a las casetas de paga y hay ocasiones que han muerto trabajadores de Capufe. Esta historia es vieja, no nace de ahora en la 4T, en la época del secretario de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, esteta de la corrupción, como lo llamó la revista Proceso y se salvó de la cárcel, porque la muerte pisó su huerto, como canción de Serrat. En aquel tiempo una mujer comenzó a levantar protestas, porque a su hijo lo había matado un camión de doble remolque, cuando estaba estacionado para pagar la caseta en algún lugar del país, la protesta creció en el portal change.org y fueron miles y miles lo que pedían quitar las dobles cajas. Ah, pero llegó Juan Camaney, el secretario de la SCT de Peña Nieto se convirtió en el principal defensor de los dueños de las dobles cajas en los tráileres, argumentaba que se necesitarían más tractores y más unidades, como ayer mismo lo expresó en esta zona el presidente de Antac, Gabriel Estévez, que, argumenta, necesitarían 80 mil cajas más y costaría 10 mil millones de pesos, además, hay déficit de choferes porque muchos están emigrando a Estados Unidos. Lógico, les dan unidades de la muerte, y muchas veces los choferes pagan las consecuencias con sus vidas. Lo mismo defendía Ruiz Esparza, como si él fuera el dueño o socio de los camioneros. Y dicen que no hay solución. Sí la hay, esas 80 mil dobles cajas, la mercancía las pueden enviar por ferrocarriles mexicanos, es más barato, mucho más seguro y no mataran más gente inocente en las carreteras, sobre todo en esta zona nuestra donde, cuando bajan las montañas, ya vienen sin frenos y ni las salidas rojas de emergencia los salvan de matar gente. Una diputada, paisana nuestra, priísta veracruzana, Lorena Piñón, su esposo murió en circunstancias similares y ha tomado desde el Congreso mexicano la bandera de la desaparición de los dobles remolques que, cuando los rebasas, aprietas aquellito, por aquello de no te entumas, diría Kamalucas, un filósofo de mi pueblo.

LAS AGUJAS O PLUMAS EN CARRETERAS

El otro problema que también heredó la 4T y no puede solucionar, son los cruces de ferrocarriles donde, miles y miles de pasos vehiculares están desprotegidos. En cualquier pueblo que he andado, lo mismo de Estados Unidos que de Europa, en todos los cruces hay plumas o agujas, que bajan cuando un tren se aproxima. Aquí la televisión ha documentado cientos de accidentes cuando el tren se lleva a algún tráiler o algún automóvil. En Orizaba se hizo, en tiempos del alcalde Juan Manuel Diez Francos, nuestra entrada principal era muy peligrosa, ahí transitan cientos al día y pasaba el tren, eso sí, pitando la máquina, pero el tren no puede detenerse cuando imprudentemente se cruza algún auto o camión. Aquí se pensó en grande, como se piensan las cosas de Orizaba-Pueblo Mágico, y se construyó un Puente Atirantado en el año 2017, a un costo mayúsculo, 70 millones de pesos con recursos propios del Ayuntamiento, eso ha evitado que vuelva a haber accidentes. Hay otro puente elevado en la salida de la Vicente Guerrero, hecho por la SCT de Peña Nieto. La SICT federal, debía obligar a los dueños de ferrocarriles a que los fijen en cada sitio donde hay mucho paso de tráfico, esos nomás quieren jalar dinero y no invertir. Otra de las grandes cosas malas que tiene nuestro país, que cuenta con las carreteras más peligrosas del mundo, y año con año los panteones se llenan de la gente que muere en accidentes carreteros, que no debían morir así.

